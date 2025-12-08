inklusion logo Sitio accesible
Bluey | La isla alfombra

Bluey y Bingo irán a la isla alfombra, un lugar increíble lejos del mundo de los adultos. Papá llegará a la isla y demostrará que también puede ser un niño.

Mamá le regaló a Bluey y Bingo unos plumones nuevos. Bluey y su hermanita deciden jugar en la isla alfombra con sus nuevos plumones. Papá regresa del trabajo y juega un rato con sus hijas, quienes no creen que logré sobrevivir en la isla, pues, es un adulto. Papá lo hace muy bien y se convierte en un adulto especial que puede vivir con ellas en isla alfombra.

