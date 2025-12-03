inklusion logo Sitio accesible
Bluey | Montaña Mamápapá

¡Bluey y Bingo compiten para ver quién llega primero a la cima de la montaña Mamápapá!, y para ganar, Bluey, hace algo de trampa. ¿Será una buena idea?

Mamá y Papá están muy cansados después de un largo día, pero Bluey y Bingo tienen mucha energía para seguir jugando otro rato más. Bluey y Bingo jugarán a la montaña; la primera en escalar la montaña Mamápapá será la ganadora. Bluey hace algo de trampa, pues le desespera mucho que Bingo se tarde. La montaña será un gran reto y una complicada tormenta las hará retroceder.

