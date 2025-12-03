Bluey | Montaña Mamápapá

Mamá y Papá están muy cansados después de un largo día, pero Bluey y Bingo tienen mucha energía para seguir jugando otro rato más. Bluey y Bingo jugarán a la montaña; la primera en escalar la montaña Mamápapá será la ganadora. Bluey hace algo de trampa, pues le desespera mucho que Bingo se tarde. La montaña será un gran reto y una complicada tormenta las hará retroceder.