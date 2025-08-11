Marilyn Manson se presentó en la FENAPO 2025 y rompió récord de asistentes

Este fin de semana, una de las figuras más enigmáticas de la música, Marilyn Manson ofreció un concierto gratuito en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) donde causó furor y cierta polémica entre las personas locales.

Manson se volvió una de las figuras más emblemáticas de la cultura pop en la década de los 90’s, cuando su música cargada de polémica destacó de entre muchos proyectos, pues su afinidad por mostrar su estética macabra lo consagró como un artista distinto...

Polémica e histórica presentación de Marilyn Manson en San Luis Potosí

Es importante mencionar que Manson logró romper un récord en el número de asistentes a le feria, pues se calcula que cantó para poco más de 200 mil personas en el Teatro del Pueblo.

Dicha cifra causó sorpresa en propios y extraños, pues días antes, se había llevado una campaña de índole religiosa para cancelar dicha actuación, la cual había juntado más de 6 mil firmas como apoyo, aunque poco pudieron hacer para que el músico de 56 años ofreciera un gran concierto en la FENAPO.

Aunque hubo diversas reacciones por parte del público potosino, Manson habría dejado buenas impresiones, pues en redes sus fans han destacado la magnitud de un show como ese, que ciertamente pocas veces llega a todos los estados de la República.

Dentro de su icónico show, sonaron éxitos como: “Disposable Teens”, “Nod if You Understand”, “Angel with the Scabbed Wings”, “Tourniquet”, “This Is the New Shit” y “Meet Me in Purgatory”, mismos que dejaron llenos de euforia a sus fanáticos mexicanos.

¿Quién es Marilyn Mansos y por qué ha generado tanta polémica?

Con el paso de los años, su leyenda ha ido creciendo, desde historias perturbadoras que señalan la modificación de su propio cuerpo, hasta el culto a seres considerados como “oscuros”.

Su maquillaje y lentes de contacto lo han caracterizado a lo largo de los años, además de usualmente llevar vestimentas exóticas y cargar sus shows con una estética gótica.

Se ha envuelto en polémicas por el contenido de las letras de sus canciones, su puesta en escena y algunas declaraciones que abordan temas religiosos y sociales.