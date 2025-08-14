Megadeth anuncia su retiro: habrá nuevo álbum y una última gira para dar cierre a una era

“Algunos dicen que este es el fin de los tiempos”, así da inicio el video que Megadeth acaba de lanzar en sus redes sociales oficiales, video que trae como anuncio noticias que nos emocionan bastante: habrá un nuevo álbum y con él una nueva gira, pero no todo es color de rosa y lo sabemos: pues esto significa el retiro de una de las bandas de metal más grandes del mundo.

¿Por qué Megadeth se retira?

Con una noticia que probablemente entristeció a muchos, Megadeth ya hizo su anuncio sobre el retiro de la banda después de permanecer por 40 años activos en la industria musical, consolidándose como una de las bandas de trash metal más importantes alrededor del mundo.

En el sitio web oficial de Megadeth nos podemos encontrar con una declaración de Dave Mustaine, el cual dice: “Es nuestro último álbum de estudio. Hemos hecho muchos amigos con los años y espero verlos a todos en nuestro tour mundial de despedida”.

En este mismo comunicado Mustaine da razones por las cuales es el momento perfecto para que Megadeth haga una última gira y álbum, y pone de ejemplo la carrera de muchos artistas que no pueden decidir el momento en el cual dar su despedida, retirándose casi siempre de forma accidental, cosa que no quiere que suceda con la banda de metal:

Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionalmente. La mayoría no logran despedirse en sus propios términos, y en esa situación me encuentro ahora mismo.

Este anuncio va muy de la mano con el video que Megadeth publicó, en el cual vemos varios momentos hechos con IA donde se fingen enlaces de noticieros confirmando el fin de los tiempos, en una clara referencia hacia el final de la era de Megadeth. Pero para Mustaine es claro que no quiere que este momento sea triste, por lo que agregó:

No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años. Hemos hecho algo juntos que es realmente maravilloso y probablemente nunca vuelva a suceder.

¿Cuándo podrás comprar el último álbum de Megadeth?

En el sitio web oficial de Megadeth ya se encuentra la leyenda del tiempo que falta para que puedas acceder a la preventa, la cual dará inicio en 42 días a partir de hoy 14 de agosto. La fecha exacta del lanzamiento e inicio de la última gira de Megadeth aún no se ha dado a conocer, hasta ahora solo se sabe que será en el 2026.