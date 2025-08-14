¡Atención fans de Oasis! Anuncian tienda oficial para fans a días de su concierto en CDMX

A pocas semanas del concierto en el Estadio GNP de la Ciudad de México de los siempre controversiales hermanos Gallagher, la banda Oasis anunció la apertura temporal de una tienda oficial para fans donde podrán encontrar merch exclusivo.

Se trata de una “pop-up store”, como ya lo han hecho en ciudades donde se han presentado como parte de su gira mundial de reencuentro “Oasis Live’ 25” como Manchester, Londres, Birmingham, Edimburgo, Cardiff y Dublín, donde encontrarás colaboraciones de ropa limitadas, además de mercancía oficial de su concierto.

Fue a través de un correo electrónico que los fans que estaban previamente registrados desde que realizaron la compra de las entradas para su concierto en México que Oasis notificó que “la cuenta regresiva ha comenzado”. (..."Descubre una gran variedad de ropa y accesorios de Oasis Live ’25, así como artículos de edición limitada”.

¿Dónde estará la tienda y cómo podremos visitarla?

La “pop-up store” de Oasis se encontrará ubicada en la Ciudad de México, en Plaza Carso, la cual se encuentra en Lago Zúrich 145, Amp. Granada, de la alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11529.

Dicha tienda estará disponible a partir de este lunes 25 de agosto en un horario de 10:00 a 20:00 horas los siete días de la semana hasta el sábado 13 de septiembre o incluso hasta agotar existencias, lo que sugiere que podría durar menos.

¿Debo de registrarme para tener acceso?

El acceso es libre y gratuito pero lo recomendable es que te registres en el portal de GutuTickets, con el fin de evitar contratiempos, largas filas e incluso encuentres mercancía porque es un hecho que esta colaboración podría acabarse pronto.

Es importante mencionar que el registro en línea solo permite hacer máximo dos reservaciones por persona.

¿Listo para vivir la experiencia de Oasis completa?

No olvides que su documental Oasis: Supersonic está por llegar a algunas salas de cine de México.

