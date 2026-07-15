OFICIAL: Esto durará el entretiempo de la final del Mundial 2026; romperá TODAS las reglas de antiguos medios tiempos

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se disputará el domingo 19 de julio, será histórica no solo porque uno de los dos finalistas se convertirá en el campeón del mundo, sino porque contará con un entretiempo de 30 minutos, el más largo que haya tenido una final mundialista. Dicho de otra forma, este descanso duplicará su tiempo para dar paso al primer show de medio tiempo en la historia del torneo. Esta apuesta busca convertir el mundial en una propuesta que combine futbol y entretenimiento en un evento de escala global.

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¿Cuánto durará el entretiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo con la información publicada por The Times, el descanso tendrá una duración total de 30 minutos, rompiendo con la tradición de los 15 minutos que han caracterizado a las finales mundialistas desde hace décadas. Ojo, porque esto no significa que eso vaya a durar el espectáculo de medio tiempo. En realidad, se le dedicarán 11 minutos al show musical, y los 19 minutos restantes son para montar y desmontar todo el escenario.

¿Quiénes estarán en el show de medio tiempo?

El espectáculo reunirá a varios artistas de distintos géneros para crear una alineación única que promete convertirse en uno de los momentos más vistos del año. Los nombres anunciados hasta este momento son:



Justin Bieber

Madonna

Shakira

BTS

Burna Boy

Gustavo Dudamel

PS22 Chorus junto a Coldplay

Cada uno de los seleccionados para presentarse en el show de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está pensado para una audiencia global que estará pendiente de la final.

¿Quiénes se enfrentan en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

En la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se enfrentarán España y Argentina, en un duelo sin precedentes con el propósito de convertirse en leyendas al cargar la preciada copa del torneo. Millones de fanáticos estarán a la expectativa de ver a jugadores como Lamine Yamal y Lionel Messi enfrentarse en un partido sin precedentes.