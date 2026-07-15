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¿Quién es la novia de Marc Cucurella, lateral de España que juega la final del Mundial 2026?

Esta sin duda es una de las parejas sensación de este torneo, donde Marc Cucurella está firmando una gran participación.

Novia del jugador español Marc Cucurella

Escrito por: André Gutiérrez

Si has estado pendiente de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ seguramente has visto un poco del fútbol de la Selección de España, quien tras vencer a Francia 2-0 se coló como el primer finalista del torneo, dejando en shock a propios y extraños, siendo que uno de los futbolistas más destacados fue el mismo defensa Mar Cucurella de 27 años.

Desde hace unos años Marc Cucurella se ha vuelto uno de los grandes referentes defensivos de “La Roja” y no ha pasado desapercibido su participación dentro del Mundial 2026, por lo que su vida personal se ha vuelto del interés de los seguidores gracias a la personalidad del español, donde entra su novia Claudia.

Claudia Rodríguez, la novia de Marc Cucurella

Aunque Marc Cucurella suele dedicar sus redes a su trabajo como futbolista, de vez en cuando deja ver más allá de su vida personal y muestra algunos de sus tiernos momentos junto a su mujer Claudia Rodríguez con quien lleva casi nueve años de relación y toda una vida.

Claudia tiene formación en ballet clásico además de que estudió Comunicación, aunque hoy en día se ha enfocado en ser creadora de contenido en redes, donde comparte su día a día junto a a su familia.

La pareja actualmente tiene tres hijos, siendo una de las familias más célebres dentro de las redes sociales de la Selección española, pues se conocieron siendo solo unos adolescentes.

¿Cuál es la canción viral de Cucurella?

Hace un par de años que la Selección de España logró conquistar la Eurocopa, un torneo donde comenzó a hacerse viral una canción que hacía referencia al zaguero Marc Cucurella quien vivía un gran momento dentro de la liga inglesa y que hacía referencia a Haaland.

Aunque la versión original cantada por los fans de su club (Chelsea) decía lo siguiente:

"Cucurella, Cucurella
He eats paella
He drinks Estrella
His hair is fuckin massive"

Esta terminó siendo readaptada en la Euro del 2024 con la siguiente letra haciéndose viral en redes:

Cucu, Cucurella
Cucu, Cucurella
Se come una paella,
Se bebe una estrella,
Haaland tiembla,
Que viene Cucurella,
Haaland tiembla,
Toma una galleta.

@kikenaville #Kylian tiembla que viene #cucurella ! #españavsfrancia #mundial2026 #parati ♬ sonido original - El Dadalorian

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