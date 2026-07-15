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Fecha y HORA para ver el concierto de BTS y Shakira en la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026

Los detalles para disfrutar la Ceremonia de Clausura y el medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Estarán artistas como BTS y Shakira.

bts final mundial 2026 medio tiempo entretiempo ceremonia de clausura
|Crédito: Getty Images

Este fin de semana se unirán dos de los fandoms más poderosos que existen: el del futbol y el ARMY. Así sucederá en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, cuya Ceremonia de Clausura y entretiempo prometen ser históricos y espectaculares. A continuación te damos la hora y fecha para disfrutar las presentaciones de artistas como BTS y Shakira.

Recuerda que toda la transmisión estará disponible en Azteca 7 y sus plataformas digitales, completamente gratis.

A qué hora se presentarán BTS y Shakira en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

BTS, Shakira, Madonna y Justin Bieber encabezan la lista de artistas que participarán en el medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el domingo 19 de julio. A continuación te damos el horario aproximado en que podrás disfrutar su participación.

  • La transmisión por Azteca 7 comenzará a las 11:30 A.M., con los mejores comentarios expertos y análisis previo sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
  • Lo primero que ocurrirá será la Ceremonia de Clausura, que contará con la participación de artistas como Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Tom Cruise y Nicole Scherzinger.
  • A la 1:00 P.M. comenzará el partido entre España vs. Argentina.
  • Cuando acabe el primer tiempo del partido, se llevará a cabo el show de medio tiempo. Esto quiere decir que estaremos viendo a BTS, Shakira y Madonna entre la 1:50 P.M. y 2:00 P.M., por dar un aproximado.

Además de BTS, Shakira y Madonna, en el entretiempo se presentarán artistas como Justin Bieber, Burna Boy y Coldplay; también estará el músico Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Nueva York. Se ha precisado que el espectáculo durará 11 minutos.

Dónde ver la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Además de poder verla en tu televisión por la señal de Azteca 7, la transmisión estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.

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