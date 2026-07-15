Reviven IMPRESIONANTE foto de Messi bañando a Lamine Yamal, que se vuelve viral tras la confirmación de España vs. Argentina, partido de la final del Mundial 2026

No cabe duda que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha dejado momentos virales desde su inicio el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, desde hace unos días ha estado circulando en internet una fotografía de Messi bañando a Lamine Yamal, pero fue tomada hace casi dos décadas, es por eso que en esta ocasión te contamos todo sobre esta imagen de la que todo el mundo está hablando.

¿Es real la fotografía en la que Messi baña a Lamine Yamal?

A pesar de que algunas personas cuestionaron la veracidad de la fotografía en la que Lionel Messi, el jugador con la camiseta número 10 de la selección albiceleste, se encuentra bañando a Lamine Yamal, esto debido a que hoy en día la creación de contenido con Inteligencia Artificial es muy común, lo cierto es que la imagen es completamente real y fue tomada por el periodista Joan Monfort en 2007, pues todo fue parte de una campaña en donde el FC Barcelona participó. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer fueron los padres del jugador español quienes participaron en un sorteo para que su hijo fuera el modelo y todo estuvo a favor de la familia ya que le bebé, quién años más tarde se convertiría en uno de los máximos referentes del fútbol, fue seleccionado y participó en la campaña en donde Messi lo bañaba en una tina.

me acabo de enterar que existe esta foto de messi bañando a lamine yamal pic.twitter.com/3NvjmrmI1b — aaron  (@aarontsuarez) July 15, 2026

Luego de esto Messi no se ha pronunciado, sin embargo, Yamal ha expresado que no sabía nada sobre esa campaña y la existencia de la foto hasta que su familia se lo comentó, sin embargo en una entrevista dijo que no cree que a nadie le moleste ser comparado con el mejor jugador “...al final son cosas que te restan porque nunca vas a ser como él”, fueron algunas de sus palabras.

Mundial 2026: Messi y Lamine Yamal se enfrentarán en la final del años después del que el argentino bañara al futbolista español

Luego de casi dos décadas de que se tomara aquella fotografía que le está dando la vuelta a todo el internet, Lionel Messi y Lamine Yamal se enfrentarán en la cancha del Estadio Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford en Estados Unidos el próximo domingo 19 de julio en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, esto luego de que este miércoles 15 de julio la selección de Argentina venciera a Inglaterra en la semifinal dejando el marcador 2-1.

Final del Mundial 2026: Dónde ver gratis y en vivo el partido España vs Inglaterra

A través de la señal televisiva de Azteca 7; El Canal del Mundial, podrás disfrutar gratis y completamente en vivo la gran final del mundial 2026 el próximo domingo 19 de julio en donde se enfrentará España vs Argentina. Aunque si prefieres el streaming podrás ver la transmisión a través del sitio web solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo. Para acceder sólo debes contar con una conexión estable a internet. Por otro lado, también puedes ver la final de esta Copa del Mundo descargando alguna de nuestras aplicaciones móviles como TV Azteca En Vivo o TV Azteca Deportes, las cuáles son gratis y compatibles con cualquier dispositivo que tengas. A partir de las 11: 30 am podrás sintonizar la transmisión.