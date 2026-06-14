⁠Link libre y GRATIS para ver los partidos del Mundial 2026, HOY domingo 14 de junio

¡Menú de lujo! Disfruta completamente en vivo y gratis uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se llevará a cabo hoy domingo 14 de junio entre la selección de los Países Bajos y su similar de Japón desde el Estadio Dallas, en Arlington, Texas, Estados Unidos.

Este encuentro representa el debut en la justa más importante del planeta para ambas selecciones en actividad del Grupo del Grupo F, en donde la Naranja Mecánica parte como favorita para ser el líder de este sector que también comparte con Túnez y la peligrosa Suecia.

El link LIBRE y GRATIS para ver uno de los partidos de hoy domingo 14 de junio de 2026 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es el siguiente: sitio oficial de Azteca 7, además, puedes disfrutarlo en televisión abierta a través del Canal 7 de televisión abierta.

Países Bajos vs Japón, partido gratis HOY 14 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El partido que podrás ver EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ este domingo 14 de junio será nada más y nada menos que el Países Bajos vs Japón en compañía de los mejores narradores de México y el mundo como lo son Christian Martinoli, Luis "Doctor" García y Zague.

Países Bajos vs Japón en vivo:



Fecha : Domingo 14 de junio de 2026

: Domingo 14 de junio de 2026 Hora : 2:00 pm tiempo del centro de México

: 2:00 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio Dallas, en Arlington, Texas, Estadios Unidos

: Estadio Dallas, en Arlington, Texas, Estadios Unidos Dónde ver en vivo y gratis: Canal 7 de televisión abierta y LINK LIBRE y GRATIS de Azteca 7

Partidos de hoy domingo 14 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (resultados y horarios)

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ inició este domingo 14 de junio del 2026 con una estrepitosa goleada de Alemania sobre la modesta selección de Curazao.

Alemania 7-1 Curazao

Países Bajos vs Japón (2:00 pm tiempo del centro de México)

Costa de Marfil vs Ecuador (5:00 pm tiempo del centro de México)

Suecia vs Túnez (8:00 pm tiempo del centro de México)