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Hora EXACTA del inicio de la transmisión del Bélgica vs. Egipto, partido del Mundial 2026, para ver desde Estados Unidos

Las selecciones de Bélgica y Egipto debutarán este lunes 15 de junio en la Copa Mundial de la FIFA y prometen un encuentro lleno de emociones.

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|Imagen generada con IA

Escrito por: Dulce Olvera

Bélgica y Egipto se enfrentarán este lunes 15 de junio en el estadio Lumen Fiel de Seattle, Estados Unidos en un partido correspondiente al Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con este encuentro las dos escuadras debutan en la máxima fiesta del balompié y hasta el momento este duelo ha generado grandes expectativas entre los aficionados, ya que, habrá un choque entre dos figuras de talla mundial, Kevin De Bruyne y Mohamed Salah, este último hoy celebra su cumpleaños número 34.

Cabe destacar que el conjunto belga llega al torneo con la misión de recuperar el protagonismo que tuvo durante la última década cuando se consolidó como una de las selecciones más competitivas de Europa, la escuadra llega en su mejor momento al contar con estrellas como: Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois y Jérémy Doku.

Por otro lado, Egipto llega a este Mundial para escribir una nueva historia en el deporte, pues busca superar la fase de grupos, ya que cuentan son la experiencia y liderazgo de Mohamed Salah, considerado uno de los mejores jugadores del continente, junto a él destacan sus compañeros: Omar Marmoush, Mohamed El Shenawy y Trezeguet.

Hora exacta del partido entre Bélgica vs Egipto para ver desde Estados Unidos

La atención mundial para este partido entre Bélgica y Egipto que se centrará principalemnte en Estados Unidos, ya que ahí es donde se disputrarán los primeros puntos de este Grupo, por lo que acontinuación te dejamos los horarios en los que comenzará este encuentro.

  • Este (ET) 3:00 p.m.
  • Central (CT) 2:00 p.m.
  • Montaña (MT) 1:00 p.m.
  • Pacífico (PT) 12:00 p.m.

¿A qué hora verlo en México y Latinoamérica?

Los aficionados mexicanos que deseen seguir este encuentro podrán verlo a partir delas 13:00 horas (tiempo del centro de México). Mientras que en gran parte de Latinoamérica los horarios para ver jugar a los equipos lidereados por Rudi García y Ibrahim Hassan serán los siguientes:

  • Colombia, Perú y Ecuador: 14:00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas
  • Argentina, Uruguay y Paraguay: 16:00 horas

Así arrancó la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos

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