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El link libre y GRATIS para ver partidos del Mundial 2026, esta semana del 15 al 21 de junio

Llegó la hora de disfrutar a lo grande de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de esta semana del 15 al 21 de junio por la señal de Azteca 7.

⁠Link libre y GRATIS para ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, semana del 15 al 21 de junio
|Craig Williamson/SNS Group via Getty Images

Escrito por: Matías Mena

¡Que la fiesta futbolera continúe! Llegó otra semana para vivir toda la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y lo mejor de todo es que la podrás disfrutar en vivo y completamente gratis. Si estás listo para disfrutar todo lo que se viene, aquí te dejamos el link LIBRE y GRATIS al sitio oficial de Azteca 7. Además, te recordamos que puedes disfrutarlo también en televisión abierta a través del Canal 7 de televisión abierta.

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¿Qué partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se podrán ver gratis en Azteca 7?

La emoción del futbol no descansa y si ya estás listo para vivir toda la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, estos son los partidos que podrás ver EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ esta semana del 15 al 21 de junio en compañía de los mejores narradores de México y el mundo.

Partido Argentina vs. Argelia Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Fecha: Martes 16 de junio de 2026
  • Hora: 7:00 pm, tiempo del centro de México

Partido Inglaterra vs. Croacia Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026
  • Hora: 2:00 pm, tiempo del centro de México

Partido México vs. Corea del Sur Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Fecha: Jueves 18 de junio de 2026
  • Hora: 7:00 pm, tiempo del centro de México

Partido Brasil vs. Haiti Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
  • Hora: 6:15 pm, tiempo del centro de México

Partido Países Bajos vs. Suecia Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Fecha: Sábado 20 de junio de 2026
  • Hora: 11:00 am, tiempo del centro de México

Partido España vs. Arabia Saudita Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • Fecha: Domingo 21 de junio de 2026
  • Hora: 10:00 am, tiempo del centro de México

¿Qué podemos esperar de los partidos de la semana del 15 al 21 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no para, y esta semana tendremos a varios de los equipos más fuertes del mundo demostrando todo el poder que tienen en el campo de juego. Recuerda que, si no te quieres perder ni uno solo de los partidos, y disfrutar de los mejores comentarios y análisis del deporte, debes dar clic aquí.

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