Argentina vs. Cabo Verde: Hora EXACTA de inicio del partido del Mundial 2026 para verlo en Estados Unidos
Esta es la hora exacta en que podrás disfrutar el partido entre Argentina vs. Cabo Verde, de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, si estás en Estados Unidos.
Este viernes 3 de julio juega Lionel Messi en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si eres su fan y te encuentras en Estados Unidos, a continuación te daremos los horarios en los que podrás disfrutar el partido entre Argentina vs. Cabo Verde.
Argentina llega a este encuentro como líder del Grupo J, tras haber derrotado a Argelia (3-0), a Austria (2-0) y a Jordania (3-1). Por su parte, Cabo Verde quedó como segundo lugar del Grupo H, tras empatar con España (0-0), empatar con Uruguay (2-2) y empatar con Arabia Saudita (0-0).
Hora exacta para ver el Argentina vs. Cabo Verde, en los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde Estados Unidos
El partido de Argentina vs. Cabo Verde se jugará en el Estadio de Miami, 6:00 P.M. siendo su hora local y a las 4:00 P.M. para la Ciudad de México.
Recordemos que en el territorio continental de Estados Unidos hay 4 husos horarios y en algunos actualmente aplican cambios importantes debido a la vigencia del horario de verano. Si no estás en Miami (Florida), depende el estado en el que te encuentres cuál será la hora a la que se dará el silbatazo inicial del Argentina vs. Cabo Verde.
- Hora de Alaska (aplica horario de verano): El partido se podrá ver a las 2:00 P.M. en lugares como las ciudades de Anchorage y Juneau.
- Hora del Pacífico (horario de verano): 3:00 P.M., en California, Nevada, Oregon y Washington, también en los condados occidentales de Idaho.
- Hora Estándar de la Montaña (no aplica horario de verano): 3:00 P.M., en Arizona.
- Hora Estándar de la Montaña (aplicando horario de verano): 4:00 P.M., en Colorado, Montana, Nuevo México, Utah y Wyoming, además de la mayor parte de Idaho, condados occidentales de Kansas, condados occidentales de Nebraska, y condados occidentales de Dakota del Sur.
- Hora Central (horario de verano): 5:00 P.M., en Alabama, Arkansas, Illinois, Iowa, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Texas y Wisconsin, además de regiones orientales de Nebraska, noroeste de Florida, y el oeste de Kentucky.
- Hora del Este (horario de verano): 6:00 P.M., en Connecticut, Delaware, distrito de Columbia, Georgia, Indiana, Maine, Maryland, Michigan, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Vermont, Virginia Occidental y Virginia.