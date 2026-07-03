Argentina vs. Cabo Verde: Hora EXACTA de inicio del partido del Mundial 2026 para verlo en Estados Unidos

Este viernes 3 de julio juega Lionel Messi en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si eres su fan y te encuentras en Estados Unidos, a continuación te daremos los horarios en los que podrás disfrutar el partido entre Argentina vs. Cabo Verde.

Argentina llega a este encuentro como líder del Grupo J, tras haber derrotado a Argelia (3-0), a Austria (2-0) y a Jordania (3-1). Por su parte, Cabo Verde quedó como segundo lugar del Grupo H, tras empatar con España (0-0), empatar con Uruguay (2-2) y empatar con Arabia Saudita (0-0).

Hora exacta para ver el Argentina vs. Cabo Verde, en los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde Estados Unidos

El partido de Argentina vs. Cabo Verde se jugará en el Estadio de Miami, 6:00 P.M. siendo su hora local y a las 4:00 P.M. para la Ciudad de México.

Recordemos que en el territorio continental de Estados Unidos hay 4 husos horarios y en algunos actualmente aplican cambios importantes debido a la vigencia del horario de verano. Si no estás en Miami (Florida), depende el estado en el que te encuentres cuál será la hora a la que se dará el silbatazo inicial del Argentina vs. Cabo Verde.

