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Maná vs. Oasis, la disputa que nació en el Mundial 2026 y que se define en NÚMEROS de Spotify y YouTube, ¿quién le gana a quién?

La pelea entre Maná y Oasis se disparó después de los comentarios de Liam Gallagher respecto al siguiente partido de México vs. Inglaterra, pero con los números de Spofity se define quién gana en la cancha de la música.

Maná vs. Oasis
|Imagen creada con OpenIA

La pasión por el futbol se está saliendo de la cancha y del juego, y es que a partir de las duras declaraciones dadas por Liam Gallagher al decir que Inglaterra le daría la goliza de su vida a México este domingo, con una predicción 5 - 0 en contra de la selección mexicana, comentarios que rápidamente encendieron las alertas de los aficionados y también de Fher de Maná, quien no tardó mucho en responderle al cantante de Oasis con un contundente "ubícate wey", y de ahí todo fue en picada.

Desde un Juan Gabriel vs. Harry Styles, un Metrobús vs. Routemaster, ahora se sube también la pelea Maná vs. Oasis, ambos grupos reconocidos en diferentes partes del mundo con éxitos inolvidables que van desde un 'Oye Mi Amor' hasta la ya choteadísima 'Wonderwall', ¿pero cuál de los dos es mejor? Para responder a esa pregunta nos remontamos a los charts reportados por la plataforma de Spotify en donde se definen el total de oyentes mensuales, seguidores totales, reproducciones totales y canciones que cuentan con más de cien millones de reproducciones, y en YouTube donde se miden los suscriptores, reproducciones totales y el promedio diario de reproducciones.

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Maná vs. Oasis: ¿cuál de los dos ganan en Spotify?

Los cuatro parámetros que te mostraremos son los ya anteriormente mencionados, y todo se definirá a partir de quién gana más categorías, Oasis o Maná, con información sacada a partir de ChartMasters, Chartmetric y Kworb.

Oyentes Mensuales

Maná tiene un promedio de 28.1 millones de oyentes al mes, mientras que Oasis cuenta con un alrededor de 33 millones.

Seguidores Totales

Maná tiene un total de 14.9 millones de seguidores, y Oasis 13.8 millones, ganando aquí el grupo mexa.

Reproducciones Totales

Maná tiene 9.8 millones, mientras que Oasis tiene 10.9 millones.

Canciones con más de 100 millones

Las canciones con más de 100 millones de reproducciones de Maná son 25 en total, mientras que Oasis tiene 20 títulos que superaron o llegaron a este número. Así ambas bandas en Spotify quedan en un empate reñido, panorama que cambia por completo en YouTube.

Maná vs. Oasis: ¿cuál de los dos ganan en YouTube?

En una comparativa general de números de YouTube el grupo liderado por Fher parece darle la vuelta a los números de Oasis, una banda bien conocida por ser mítica pero parece no poder compararse con lo que ha hecho Maná a lo largo de su historia.

Suscriptores

Comparando los canales oficiales de cada grupo, Maná tiene un total de 7.5 millones de suscriptores, mientras que Oasis tiene 4.5 millones.

Reproducciones Totales

Maná cuenta con 7 mil millones de reproducciones, y Oasis cuenta con 3.7 mi millones, quedándose muy por debajo.

Promedio Diario

Maná tiene un promedio de 3.3 millones de vistas al día, y Oasis apenas 1.4 millones. Definiéndose como el grupo líder en YouTube, por sobre el nombre y la leyenda de Oasis.

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