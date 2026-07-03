Liam Gallagher, vocalista de Oasis, se arrepiente y da otro pronóstico del México vs. Inglaterra

México ya tiene rival para los octavos de final, donde deberá medirse ante Inglaterra el próximo domingo. Quien encendió la previa fue Liam Gallagher ya que lanzó un pronóstico desalentador para la Selección mexicana.

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El vocalista de la reconocida banda Oasis fue el centro de atención en las redes sociales al haber lanzado una predicción que luego salió a retractar manifestando que había sido una broma. Los aficionados mexicanos e ingleses reaccionaron ante esta publicación.

¿Qué dijo Liam Gallagher sobre el partido?

La previa del partido del domingo se ha vuelto interesante debido a la rivalidad que surgió entre el vocalista y los hinchas mexicanos. Lo que ocurrió fue que Liam dijo que “Inglaterra le gana a México 5-0”, sin embargo, este fue el primer pronóstico que encendió la polémica.

Como era de esperarse esta declaración circuló rápidamente entre los mexicanos que comenzaron a responder con los clásicos memes, mensajes incluso con retos musicales. Con respecto a esta última se hizo una comparación de la cultura pop británica y mexicana.

Ante este resultado abultado que vaticinó el cantante, es que cientos de usuarios comenzaron a tachar este resultado como exagerado e incluso desafiaron a Gallagher a cantar temas de Juan Gabriel para probar su talento. La expectativa creció y el duelo entre ambos países se trasladó de la cancha a las redes sociales.

“Estaba bromeando”, dijo Liam Gallagher por lo que decidió cambiar su pronóstico y dar marcha atrás. “Obviamente estaba bromeando cuando dije que Inglaterra le ganaría a México 5-0, creo que será más bien 3-0 a favor de Inglaterra”, escribió el músico.

Everytime I’ve been to Mexico everyone’s been lovely I don’t get all this bad attitude nonsense it’ll be fine — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 3, 2026

Nuevamente se generaron opiniones a favor y en contra e incluso uno de los usuarios manifestó que “No te eches para atrás ahora”. A esto el vocalista dijo, “No voy a retroceder, lunático, creo que Inglaterra gana 3-0”, y cuando le recordaron su primer pronóstico, respondió: “Sí, y estaba tomando el pelo”.

Ahora resta esperar a que se juegue el partido el próximo domingo y ver quien acertó en su pronóstico.