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Colombia vs. Ghana: Hora EXACTA de transmisión del partido del Mundial 2026 para ver en Estados Unidos

Conoce la hora exacta para seguir en Estados Unidos el esperado duelo entre Colombia y Ghana en el Mundial 2026.

Colombia vs. Ghana
Colombia vs. Ghana|Guetty-canva

Escrito por: Hugo Pantoja

En tan solo unas horas, la Selección de Colombia y la Selección de Ghana se enfrentarán dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y si te preguntas cómo ver la transmisión desde los Estados Unidos para no perderte nada, aquí te contamos la hora exacta para disfrutar del encuentro.

Ahora lee: OFICIAL: Maná estará en el partido de México vs. Inglaterra, del Mundial 2026, ¿a qué hora se presentará en el Estadio Ciudad de México? Los detalles

Si te encuentras dentro de los Estados Unidos, toma en cuenta que se espera que el partido comience en punto de las 9:30 de la noche (tiempo de este). No obstante, es importante conocer todos los detalles sobre el encuentro que definirá la permanencia de alguna de las selecciones.

Lista de husos horarios para ver el partido entre Ghana y Colombia desde los Estados Unidos

De acuerdo con el programa de la FIFA, el encuentro entre Colombia y Ghana se jugará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium en Kansas City

  • Para el caso de Los Ángeles, San Francisco, Seattle o Las Vegas, el horario será a las 6:30 pm - (hora del Pacífico).
  • En el caso de Denver, Phoenix, Salt Lake City o El Paso, el partido comenzará en punto de las 7:30 pm. - (hora de la montaña).
  • Para Chicago, Houston, Dallas o Mineápolis, el horario será a las 8:30 pm. - (tiempo del centro).
  • Si lo quieres ver en Nueva York, Miami, Washington D. C. o Atlanta, el partido será en punto de las 9:30 pm. - (tiempo del centro)

Si te preguntas a qué hora ver el partido de Colombia y Ghana desde México, toma en cuenta que se jugará hoy, viernes 3 de julio de 2026, a las 19:30 horas (tiempo del centro de México) / 20:30 horas (hora de Colombia). No te pierdas nada de la contienda mundialista por Azteca 7 y todas nuestras redes sociales oficiales.

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