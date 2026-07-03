“Tú eres el jugador más perrón": Naruto sorprende con apoyo La Selección Méxicana

No cabe duda de que la Selección Méxicana ha comenzado a encender a todos tras sus victorias dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ y como se ha visto desde el partido inaugural, los mensajes de aliento y apoyo se hacen presentes, y ahora es Armando "La Hormiga" González quien ha recibido un gran mensaje por parte de Isabel Martiñon, la voz de Naruto en español latino.

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A través de su Instagram oficial, la actriz, locutora y comediante Isabel Martiñon, conocida por ser la voz oficial de Naruto para el doblaje latino, compartió un emocionante mensaje de apoyo dirigido a Armando "La Hormiga" González, en donde no solo le alienta frente a su próximo encuentro dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, sino que también le recuerda que tiene una "misión de rango S", concluyendo con la frase: "Tú eres el jugador más perrón".

De esta manera, la voz latina de uno de los personajes más importantes del anime, quien ha demostrado que al final el esmero y la perseverancia definen la victoria, da una muestra de la ilusión nacional por ver a la Selección Nacional avanzar dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Quién es Isabel Martiñon?

Dentro de la industria del entretenimiento, Isabel Martiñon es una reconocida actriz mexicana, quien ha tenido participación en teatro, televisión, comedia y doblaje, ganando gran popularidad por ser la voz oficial de Naruto Uzumaki (tanto en Naruto y Naruto Shippūden) dentro del doblaje latino.

¿Cuándo es el siguiente estado de México?

El partido de los octavos de final de la Copa del Mundo del 2026, entre la Selección de México y la Selección de Inglaterra, se jugará el próximo domingo 5 de julio dentro del Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).