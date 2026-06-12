LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Setlist de TODAS las canciones que cantaron en la Inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ deslumbró a miles de personas al rededor del mundo ya que brindó un espectáculo impresionante para inaugurar la Copa del Mundo.

Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Canadá.jpg
Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Canadá|Crédito: Getty Images

Escrito por: Yulissa Jacinto

La gran inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Canadá, una de las tres sedes de del Mundial 2026, se llevó a cabo este 12 de junio en el Toronto Stadium, donde miles de aficionados se dieron cita para presenciar el partido Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, uno de los más importantes de esta edición. Sin embargo, el evento deportivo no solo tuvo como protagonistas a los futbolistas de cada nación en la cancha sino que contó con un espectáculo lleno de música internacional que destacó por mostrar la gran diversidad cultural que existe en el mundo. En este evento destacó el color rojo, tono de la bandera de Canadá así como elementos culturales de otras partes del mundo.

Te invitamos a leer: Inauguración del Mundial 2026 de Estados Unidos: Ver GRATIS y EN VIVO HOY la tercera ceremonia del viernes 12 de junio con Lisa de BlackPink. Katy Perry y Future; show por internet, online y streaming

Inauguración en Canadá de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ : SETLIST de los artistas que se presentaron

Este espectáculo contó con la participación de artistas de talla internacional, quienes encendieron el escenario con su gran talento musical. A continuación te presentamos el SETLITS COMPLETO de esta gran inauguración:

  • Alessia Cara cantó "Wild Things & Fire"
  • Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy interpretaron el tema "Siir Siir"
  • Michael Bublé interpretó "Bring It On Home To Me"
  • Jessie Reyez junto a Elyanna cantaron "Illuminate"
  • Alanis Morissette interpretó con violín el Himo de Canadá

Por otro lado, William Prince emitió un mensaje ante miles de personas sobre la unión con lo que conmovió a todos los asistentes ya que La Copa del Mundo no solo es un evento de fútbol sino que une a diferentes naciones en un mismo espacio.

Reacciones de las personas sobre la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Canadá

A pesar de ser uno de los eventos con más expectativas, muchas personas han tenido algunas reacciones luego del show ya que algunos usuarios han reportado en redes sociales, específicamente en X, que la inauguración tuvo "pocas personas dentro del estadio" además de que algunos internautas han señalado que hubo fallas técnicas, por lo que para algunos el evento "decepcionó". A pesar de lo que los usuarios de las redes han expresado, la inauguración marca uno de los momentos claves en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que en Canadá se jugaran 13 partidos; 7 partidos en el Estadio BC Place (en Vancouver) y 6 partidos en el Estadio de Toronto (Toronto).

¿Dónde ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ los podrás ver a traves de la señal de televisión de TV Azteca o si lo prefieres desde la app, la cual es compatible con todos los dispositivos, además de que descargarla es completamente gratis.

Te recomendamos

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo