Setlist de TODAS las canciones que cantaron en la Inauguración del Mundial 2026 en Canadá

La gran inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Canadá, una de las tres sedes de del Mundial 2026, se llevó a cabo este 12 de junio en el Toronto Stadium, donde miles de aficionados se dieron cita para presenciar el partido Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, uno de los más importantes de esta edición. Sin embargo, el evento deportivo no solo tuvo como protagonistas a los futbolistas de cada nación en la cancha sino que contó con un espectáculo lleno de música internacional que destacó por mostrar la gran diversidad cultural que existe en el mundo. En este evento destacó el color rojo, tono de la bandera de Canadá así como elementos culturales de otras partes del mundo.

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Inauguración en Canadá de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ : SETLIST de los artistas que se presentaron

Este espectáculo contó con la participación de artistas de talla internacional, quienes encendieron el escenario con su gran talento musical. A continuación te presentamos el SETLITS COMPLETO de esta gran inauguración:

Alessia Cara cantó "Wild Things & Fire"

cantó "Wild Things & Fire" Nora Fatehi , Vegedream y Sanjoy interpretaron el tema "Siir Siir"

, Vegedream y Sanjoy interpretaron el tema "Siir Siir" Michael Bublé interpretó "Bring It On Home To Me"

interpretó "Bring It On Home To Me" Jessie Reyez junto a Elyanna cantaron "Illuminate"

junto a "Illuminate" Alanis Morissette interpretó con violín el Himo de Canadá



Por otro lado, William Prince emitió un mensaje ante miles de personas sobre la unión con lo que conmovió a todos los asistentes ya que La Copa del Mundo no solo es un evento de fútbol sino que une a diferentes naciones en un mismo espacio.

Reacciones de las personas sobre la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Canadá

A pesar de ser uno de los eventos con más expectativas, muchas personas han tenido algunas reacciones luego del show ya que algunos usuarios han reportado en redes sociales, específicamente en X, que la inauguración tuvo "pocas personas dentro del estadio" además de que algunos internautas han señalado que hubo fallas técnicas, por lo que para algunos el evento "decepcionó". A pesar de lo que los usuarios de las redes han expresado, la inauguración marca uno de los momentos claves en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que en Canadá se jugaran 13 partidos; 7 partidos en el Estadio BC Place (en Vancouver) y 6 partidos en el Estadio de Toronto (Toronto).

¿Dónde ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ los podrás ver a traves de la señal de televisión de TV Azteca o si lo prefieres desde la app, la cual es compatible con todos los dispositivos, además de que descargarla es completamente gratis.