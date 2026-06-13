LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Azteca 7 transmitirá el partido entre Brasil vs. Marruecos en el Mundial 2026, fecha y horario oficial para verlo gratis

Dos selecciones con grandes aspiraciones se enfrentan en uno de los partidos más esperados de la fase de grupos.

Azteca 7 transmitirá el partido entre Brasil vs. Marruecos en el Mundial 2026, fecha y horario oficial para verlo gratis
Azteca 7 transmitirá el partido entre Brasil vs. Marruecos en el Mundial 2026, fecha y horario oficial para verlo gratis|Pexels - Canva

Escrito por: Hugo Pantoja

Brasil y Marruecos están a punto de enfrentarse dentro de uno de los encuentros más llamativos del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y los fanáticos del balompié podrán seguir la transmisión completa por la señal de Azteca 7. Recuerda mantenerte al tanto de la fecha y horario de tu región para no perderte nada de la emoción futbolera.

Ahora lee: CONFIRMADO: Los 32 partidos GRATIS por TV abierta que transmitirá Azteca 7 de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido entre Brasil vs. Marruecos?

Si quiere seguir la contienda futbolera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tome en cuenta que el partido debut del grupo C, entre Brasil y Marruecos, se jugará este sábado 13 de junio del 2026 en punto de las 16:00 horas (hora del centro de México), dentro del Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium).

Cómo ver GRATIS el partido entre Brasil y Marruecos

En México, podrás ver la transmisión de este encuentro por televisión abierta, por medio de la transmisión de Azteca 7; además, podrás seguir toda la cobertura por medio de nuestra señal digital y todas nuestras redes sociales.

¿A qué hora ver el partido entre Brasil y Marruecos fuera de México?

Toma en cuenta que el partido entre Brasil y Marruecos podrá verse en México en punto de 16:00 horas (tiempo del centro de la Ciudad de México), mientras que en otros países así es como quedaría el horario de transmisión oficial.

Estados Unidos - 18:00 horas (Tiempo del Este)
Colombia - Perú - Ecuador: 17:00
Argentina y Chile: 19:00 horas
España: 00:00 horas del domingo 14 de junio

Considera que el siguiente partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será entre Qatar y Suiza y se disputará este sábado 13 de junio de 2026 como parte de la Fecha 1 del Grupo B

No te pierdas nada de la fiebre futbolera y sigue toda la cobertura de lo que ocurre dentro y fuera de la cancha solo por Azteca 7 y todas nuestras redes sociales oficiales.

Tags relacionados
Notas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Azteca 7

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo