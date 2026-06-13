Azteca 7 transmitirá el partido entre Brasil vs. Marruecos en el Mundial 2026, fecha y horario oficial para verlo gratis

Brasil y Marruecos están a punto de enfrentarse dentro de uno de los encuentros más llamativos del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y los fanáticos del balompié podrán seguir la transmisión completa por la señal de Azteca 7. Recuerda mantenerte al tanto de la fecha y horario de tu región para no perderte nada de la emoción futbolera.

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¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido entre Brasil vs. Marruecos?

Si quiere seguir la contienda futbolera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tome en cuenta que el partido debut del grupo C, entre Brasil y Marruecos, se jugará este sábado 13 de junio del 2026 en punto de las 16:00 horas (hora del centro de México), dentro del Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium).

Cómo ver GRATIS el partido entre Brasil y Marruecos

En México, podrás ver la transmisión de este encuentro por televisión abierta, por medio de la transmisión de Azteca 7; además, podrás seguir toda la cobertura por medio de nuestra señal digital y todas nuestras redes sociales.

¿A qué hora ver el partido entre Brasil y Marruecos fuera de México?

Toma en cuenta que el partido entre Brasil y Marruecos podrá verse en México en punto de 16:00 horas (tiempo del centro de la Ciudad de México), mientras que en otros países así es como quedaría el horario de transmisión oficial.

Estados Unidos - 18:00 horas (Tiempo del Este)

Colombia - Perú - Ecuador: 17:00

Argentina y Chile: 19:00 horas

España: 00:00 horas del domingo 14 de junio

Considera que el siguiente partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será entre Qatar y Suiza y se disputará este sábado 13 de junio de 2026 como parte de la Fecha 1 del Grupo B

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