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¿Quién es Tius Luka, el niño que cantó en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 junto a Katy Perry?

Ya es conocido en todo el mundo... Él es Tius Luka, el niño que cantó junto a Katy Perry en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tius Luka y Katy Perry cantan el himno de la FIFA la inauguración del Mundial 2026
|Getty Images

Escrito por: André Gutiérrez

Este viernes 12 de junio el furor de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tomó un nuevo impulso, pues fuimos testigos de la ceremonia de inauguración en el país de Canadá y finalmente Estados Unidos, donde justamente se presentaron una gran cantidad de artistas que vale la pena tener en nuestro radar.

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La tarde de este viernes, vimos en acción a Lisa, Anitta, Rema, Future, Tyla y uno de los detalles más sorpresivos, fue el acto de Katy Perry quien cantó “Wonder” el himno de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto al pequeño Tius Luka previo al partido de Estados Unidos vs Paraguay en el Estadio de Los Ángeles California.

¿Quién es Tius Luka?

Si tú al igual que nosotros te llevaste una gran emoción con el acto del pequeño, te llevarás una mayor sorpresa al saber que solamente tiene 10 años de edad y es que verlo en la ceremonia de inauguración con tal seguridad no es poca cosa para un artista de esa edad.

El pequeño cantante consiguió fama internacional gracias a redes sociales, lo que le valió para tener una participación en uno de los escenarios más grandes de todo el mundo al ser uno de los eventos deportivos más seguidos a nivel global.

@tiusluka Another version of Forever Young💥 we are hanging in the studio recording a full version❤️do you want us to release it ? @Alphaville #cover #foreveryoung #tiusluka ♬ original sound - Tius Luka

Llegó a hacerse viral en TikTok en incluso rebasa los 119 mil seguidores, donde destacan sus covers, los cuales interpreta con una calidad impresionante, lo que le valió para ser una de las personalidades más reconocidas del internet e incluso ha comenzado a lanzar música en plataformas.

¿En dónde ver el partido de Estados Unidos vs Paraguay?

Si no quieres perderte ningún detalle de este partido o los 32 mejores encuentros de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, te invitamos a seguir la transmisión a través de Azteca 7, donde nuestro grupo de expertos y personalidades llevarán lo mejor de lo que sucede dentro y fuera del campo hasta tu hogar de manera gratuita.

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