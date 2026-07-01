Los posibles rivales que enfrentaría México por Azteca 7 en los octavos de final en el Mundial 2026

Luego de que nuestro país hiciera historia al ganar en el partido contra Ecuador y clasificar a octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, gran parte de la afición ya se está preguntando contra quién jugará México este domingo 5 de julio. A continuación te explicamos lo que se sabe hasta ahora.

Nuestro país clasificó a octavos de final tras ganar sus 4 partidos jugados y sin haber tenido un solo gol en contra hasta ahora. De esos partidos, 3 se jugaron en la Ciudad de México y uno en Guadalajara.

¿Contra quién jugará México en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo con la organización establecida y programada para los partidos de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el juego que definirá al próximo rival de México se llevará a cabo este 1º de julio a las 10:00 A.M., en el Estadio de Atlanta (Georgia, Estados Unidos).

Se trata del encuentro de Inglaterra vs. República del Congo. Entre esas selecciones está la que jugará contra nuestro país en el Estadio Ciudad de México.

Inglaterra llega a los 16avos como líder del Grupo L, tras haber derrotado a Croacia (4-2), empatado con Ghana (0-0) y ganado a Panamá (2-0). Por su parte, República del Congo fue el tercer lugar del Grupo K, luego de empatar con Portugal (1-1), perder ante Colombia (1-0) y vencido a Uzbekistán (3-1).

Dónde ver el partido de México en octavos de final

Azteca 7 transmitirá el próximo partido de México, totalmente gratis; tendrá la mejor cobertura, análisis y contenido extra con todo lo que ocurra antes y después del juego. Además de tu televisión, puedes verlo en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes o en la app TV Azteca En Vivo.

Quiénes ya están en octavos de final

Además de México, entre el domingo 28 de junio y el martes 30 de junio, habían clasificado a octavos de final las selecciones de Paraguay, Francia, Canadá, Marruecos, Brasil y Noruega.