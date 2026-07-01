Hora EXACTA para ver Estados Unidos vs. Bosnia, partido de dieciseisavos del Mundial 2026, en México y por Azteca 7

Todo está listo para continuar con la justa mundialista y este miércoles 1 de julio de 2026 tenemos otro partido más de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ambos equipos estarán dispuestos a dejarlo todo en el terreno de juego para pasar a la siguiente ronda y no quedar eliminados. Estados Unidos quedó como líder del grupo D con 6 puntos. Mientras que Bosnia terminó en tercer lugar del grupo B y uno de los mejores ocho terceros lugares al ganar 3-1 contra Qatar. Estados Unidos y Bosnia se enfrentarán hoy a las 6:00 pm y lo podrás ver completamente EN VIVO por Azteca 7 o a través del sitio web de Azteca 7.

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¿A qué hora se jugará el partido Estados Unidos vs. Bosnia?

El esperado encuentro entre Estados Unidos y Bosnia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo en el Estadio de la Bahía de San Francisco en la ciudad de Santa Clara, California. El partido comienza a las 6:00 pm (hora del centro de México) y lo podrás ver completamente en vivo y gratis por la pantalla de Azteca 7.

¿Qué se espera de Estados Unidos en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Estados Unidos ha demostrado ser un equipo fuerte y logró derrotar equipos como Paraguay (el cual ha eliminado a Alemania). Además, especialistas coinciden en que tienen la ventaja de estar en casa y no necesitan transportarse largas distancias para jugar un juego.

¿Qué se espera de Bosnia y Herzegovina en este partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Aunque las apuestas van con el equipo de Estados Unidos, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos ha dejado claro una cosa: Ninguna victoria o derrota está escrita. Además, está claro que la selección de Bosnia y Herzegovina no dejará pasar la oportunidad que se les ha dado como uno de los 8 mejores terceros lugares, por lo que lo darán todo en el terreno de juego para seguir avanzando en la justa mundialista.

¿Estás listo para vivir un día más en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?