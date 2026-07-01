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¿Qué partidos van por TV abierta HOY 1 de julio del Mundial 2026? Lista de partidos de 16avos de final que transmite Azteca 7

La emoción de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vive a través de Azteca 7. Aquí te contamos cómo seguirlos en vivo.

¿Qué partidos van por TV abierta HOY 1 de julio del Mundial 2026? Lista de partidos de 16avos de final que transmite Azteca 7
|Alex Livesey - FIFA/FIFA via Getty Images

Escrito por: Matías Mena

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa este miércoles 1 de julio de 2026 con una nueva jornada de los dieciseisavos de final. Este día, tres selecciones buscarán su boleto a la siguiente ronda. En Azteca 7 traemos para ti en vivo y completamente gratis el encuentro: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina. Sin duda, este es uno de los encuentros más atractivos del día y el partido promete estar lleno de sorpresas.

También te puede interesar: Los posibles rivales que enfrentaría México por Azteca 7 en los octavos de final en el Mundial 2026

¿Qué partido transmite Azteca 7 HOY 1 de julio?

En Azteca 7 podrás disfrutar de los mejores comentarios y análisis del partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, gratis y completamente en vivo. Este partido es un encuentro de dieciseisavos de final, por lo que ambos equipos se estarán disputando su estadía en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La cita para ver este partido es en punto de las 6:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver GRATIS Estados Unidos vs. Bosnia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Los aficionados podrán seguir el encuentro completamente gratis a través del canal de Azteca 7 y a través del sitio oficial dando clic aquí, donde podrás seguir la transmisión completamente en vivo en cualquiera de tus dispositivos.

¿Qué se espera del encuentro entre Estados Unidos vs. Bosnia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Estados Unidos llega como primer lugar del grupo, pero, aun así, la selección siente la presión de seguir avanzando en el torneo frente a su afición, mientras que Bosnia intentará dar una de las sorpresas de esta fase eliminatoria. Se espera que este partido de dieciseisavos de final sea intenso, emocionante y que esté cargado de sorpresas. Es por eso que no te lo puedes perder y que podrás seguir la transmisión completamente gratis en Azteca 7. Así que no lo olvides, tienes una cita hoy a las 18:00 horas frente a tu televisión.

¿Listo para continuar con la pasión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

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