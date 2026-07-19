Los mejores memes de Justin Bieber en el show de medio tiempo del Mundial 2026 que están rompiendo el internet

La presentación de Justin Bieber en el primer show de medio tiempo de una Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no pasó desapercibida, pues en medio de la fiesta apareció con una melodía acústica que a muchos tomó por sorpresa, pues con esto deja atrás los espectáculos llenos de coreografías y efectos especiales que muchos esperaban. Mientras unos lo celebraban, otros fanáticos no dejaron pasar el momento para subir algunos de los mejores memes que nos dejó el entretiempo de la gran final y Justin Bieber.

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Los memes de Justin Bieber por cantar "Everything Hallelujah" en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las bromas en todas las redes sociales no se hicieron esperar luego de que los usuarios confesaron que esperaban escuchar clásicos de Justin Bieber como Baby, Sorry o Love Yourself, por lo que la elección de una balada acústica tomó por sorpresa a buena parte del público.

Justin Bieber no sacó la laptop? pic.twitter.com/BjiO5FJjGH — m a r i (@cupofmariel) July 19, 2026

Y es que recordemos que Bieber venía arrastrando varias polémicas, presentaciones como la que tuvo hace algunos meses en Coachella.

BTS delivering a banger performance then Justin Bieber comes out and genuinely puts me to sleep. pic.twitter.com/5P9IfNx6n6 — Rick “Roll” Sorkin (@RickTheeSork) July 19, 2026

La vibra de una Copa Mundial de la FIFA 2026™ es mucha alegría y baile, pero Justin decidió presentarnos algo diferente en esta ocasión y muchos lo percibieron como algo aburrido y fuera de lugar.

Shakira moving to save the day after the ass Justin Bieber did pic.twitter.com/HJqhGjQYX1 — (fan) Trey (@UTDTrey) July 19, 2026

Y es que, aunque su participación, la verdad, fue de muy buena calidad, las personas buscaban ritmo, baile y colores, por lo que incluso los memes decían que Shakira llegó corriendo a salvar el show.

justin bieber really performed his saddest song ever at the world cup final? you’re a chop pic.twitter.com/PjLtYNrHWX — 𝗙𝗔🅱️𝗜𝗢ᴺᴹ (@FABIOTHEBARB) July 19, 2026

Al presentarse junto a celebridades como Madonna y Shakira que hacen una enorme performance en el escenario, para muchos Bieber se quedaba corto al interpretar una de sus canciones más tristes en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™.

ah si buenísima la presentación de justin bieber pic.twitter.com/96IbcFB5cq — bri ४ brinapalooza 🇦🇷☀️ (@prfctseI) July 19, 2026

Algunos calificaron de depresiva y aburrida la presentación del popular cantante canadiense.

Acaban de terminar los 90 minutos oficiales de la final, no hay ningún gol, justin bieber cantó la canción más aburrida que he escuchado y a bts solo los dejaron como 2 minutos: pic.twitter.com/ec9Lt2SwTI — dinnie VIÓ A BTS (@Jinubecita) July 19, 2026

La sencillez del espectáculo dio pie a cientos de publicaciones cargadas de humor en las redes sociales.

FIFA delayed the game for Justin Bieber just for him to perform that tired reIigious song…? pic.twitter.com/JyiAIec6jI — welp. (@YSLONIKA) July 19, 2026

Eso sí, no hay duda de que millones de personas consideraron una pésima selección musical del cantante para un evento deportivo como este.

Yo escuchando a Justin Bieber en el medio tiempo de la final del Mundial pic.twitter.com/P8OcP2UO4q — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) July 19, 2026

Muchos consideraron que, a pesar de los esfuerzos del cantante, nos quedó a deber y no volvió a cumplir con el performance que se esperaba de él, al igual que pasó en Coachella.

jungkook intentando disimular que tenía a justin bieber al lado pic.twitter.com/7PQEqjFXIf — bri verá a bts (@jhopegs) July 19, 2026

No todo fue crítica; también hubo quien notó cierta emoción de los chicos de BTS por compartir el escenario con una figura como Justin Bieber.

siento que este va a ser Jungkook hoy cuando conozca a Justin Bieber: pic.twitter.com/MSDzS9BZAe — ًabby!★ |saw BTS🇲🇽 (@lvspjimin) July 19, 2026

A las ARMY no se les escapa nada y al terminar la presentación de Justin Bieber, estuvieron al pendiente de las reacciones de cada uno de los integrantes de BTS.

los jugadores en el vestuario escuchando el acústico de justin bieber pic.twitter.com/NWk2UWUiUP — flor (@palanttt) July 19, 2026

Más allá de las bromas, la actuación de Justin Bieber volvió a colocarlo entre las principales tendencias mundiales, pues algunos quedaron fascinados con su actuación.