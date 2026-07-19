LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Los mejores memes de Justin Bieber en el show de medio tiempo del Mundial 2026 que están rompiendo el internet

Justin Bieber sorprendió al interpretar Everything Hallelujah durante el show de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el internet se llena de memes.

Los mejores memes de Justin Bieber en el show de medio tiempo del Mundial 2026 que están rompiendo el internet
|Getty Images/Buena Vista International

Escrito por: Matías Mena

La presentación de Justin Bieber en el primer show de medio tiempo de una Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no pasó desapercibida, pues en medio de la fiesta apareció con una melodía acústica que a muchos tomó por sorpresa, pues con esto deja atrás los espectáculos llenos de coreografías y efectos especiales que muchos esperaban. Mientras unos lo celebraban, otros fanáticos no dejaron pasar el momento para subir algunos de los mejores memes que nos dejó el entretiempo de la gran final y Justin Bieber.

También te puede interesar: Recopilación de MEMES de la Ceremonia de Clausura y Medio Tiempo de la final del Mundial 2026

Los memes de Justin Bieber por cantar "Everything Hallelujah" en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las bromas en todas las redes sociales no se hicieron esperar luego de que los usuarios confesaron que esperaban escuchar clásicos de Justin Bieber como Baby, Sorry o Love Yourself, por lo que la elección de una balada acústica tomó por sorpresa a buena parte del público.

Y es que recordemos que Bieber venía arrastrando varias polémicas, presentaciones como la que tuvo hace algunos meses en Coachella.

La vibra de una Copa Mundial de la FIFA 2026™ es mucha alegría y baile, pero Justin decidió presentarnos algo diferente en esta ocasión y muchos lo percibieron como algo aburrido y fuera de lugar.

Y es que, aunque su participación, la verdad, fue de muy buena calidad, las personas buscaban ritmo, baile y colores, por lo que incluso los memes decían que Shakira llegó corriendo a salvar el show.

Al presentarse junto a celebridades como Madonna y Shakira que hacen una enorme performance en el escenario, para muchos Bieber se quedaba corto al interpretar una de sus canciones más tristes en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Algunos calificaron de depresiva y aburrida la presentación del popular cantante canadiense.

La sencillez del espectáculo dio pie a cientos de publicaciones cargadas de humor en las redes sociales.

Eso sí, no hay duda de que millones de personas consideraron una pésima selección musical del cantante para un evento deportivo como este.

Muchos consideraron que, a pesar de los esfuerzos del cantante, nos quedó a deber y no volvió a cumplir con el performance que se esperaba de él, al igual que pasó en Coachella.

No todo fue crítica; también hubo quien notó cierta emoción de los chicos de BTS por compartir el escenario con una figura como Justin Bieber.

A las ARMY no se les escapa nada y al terminar la presentación de Justin Bieber, estuvieron al pendiente de las reacciones de cada uno de los integrantes de BTS.

Más allá de las bromas, la actuación de Justin Bieber volvió a colocarlo entre las principales tendencias mundiales, pues algunos quedaron fascinados con su actuación.

Tags relacionados
Justin Bieber Madonna BTS Shakira

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo