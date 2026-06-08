⁠Dónde y a qué hora ver EN VIVO el Countdown Concert previo a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, desde México, Estados Unidos y Canadá

El gran inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ ya está a la vuelta de la esquina y uno de los eventos más esperados por todos los fanáticos es el Countdown Concert, el evento que marcará el inicio de la cuenta regresiva hacia el torneo. Ahora te contamos cómo poder verlo desde México y Estados Unidos.

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¿Qué es el Countdown Concert?

Se debe dejar en claro que el Countdown Concert es un magno evento musical organizado por la FIFA y los premios Grammy, con el que se pretende dar la bienvenida a las celebraciones previas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, espectáculo que conectará como sede a Canadá, México y Estados Unidos

¿Cómo, cuándo y dónde ver el Countdown Concert desde México?

De acuerdo a lo que se ha revelado, el Countdown Concert se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de junio en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México. El Auditorio Nacional recibirá al evento principal de "México Vibra" y contará con presentaciones de Ángeles Azules, Belinda y Elena Rose, entre otros.

Puede seguir la transmisión completa por las redes sociales de la FIFA y por aquellas plataformas previamente autorizadas por la FIFA.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el Countdown Concert desde Estados Unidos?

El Countdown Concert del Mundial se llevará a cabo de manera simultánea en Los Ángeles, Toronto y Ciudad de México, por lo que, en el caso de los Estados Unidos, el evento principal tendrá su sede en Los Ángeles y comenzará a las 17 horas (hora local).

De igual manera, podrás seguir el evento completo por las cuentas oficiales de la FIFA.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el Countdown Concert desde Canadá?

Para el caso de Canadá, la celebración será dentro del Histórico Nacional de Fort York y The Bentway en Toronto (en el área del FIFA Fan Festival). Se espera que durante el evento se presenten artistas como Bryan Adams, Nora Fatehi con Sanjoy, Vegedream y una colaboración de AHI con Wyclef Jean.