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OFICIAL: La ciudad en la que se jugará México vs Ecuador, partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

México ya tiene rival para enfrentarse en la cancha y darlo todo con tal de avanzar en las fases de la Copa del Mundo.

El estadio en el que se jugará el México vs Ecuador de los 16avos de final del Mundial 2026.jpg
México vs Ecuador Mundial 2026|Crédito: Pexels | Canva

Escrito por: Yulissa Jacinto

Es oficial, México ha pasado a dieciseisavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y luego de que se mantuviera una gran incógnita sobre quién sería su posible rival, ya que tendría que ser el mejor tercer lugar de los grupos C, E, F, H I; la selección rival definida es Ecuador. El duelo deportivo ya tiene fecha, hora y sede, por lo que a continuación te damos todos los detalles de un partido que marcará un antes y un después para cada selección.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Fecha, lugar y hora del partido de México vs Ecuador

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, misma que cuenta con tres victorias seguidas durante este mundial 2026 y la cual mantiene hasta ahora 9 puntos, consolidándose como selección líder del Grupo A, se enfrentará contra la Selección de Ecuador el próximo martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México en punto de las 19: 00 horas, tiempo centro de la Ciudad de México. Este duelo deportivo marca uno de los momentos más decisivos para que México continúe con un buen desempeño en el torneo y logre avanzar en cada fase.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Dónde y cómo ver el partido México vs. Ecuador el 30 de mayo?

Sin duda alguna este partido es imperdible ya que es el que pertenece a dieciseisavos de final del torneo de fútbol más importante del mundo. Es por eso que lo podrás disfrutar de forma completamente gratis y en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7, El Canal del Mundial, o bien; a través del sitio web, para esto solo tendrás que DAR CLICK AQUÍ y listo, lo disfrutarás desde la comodidad de tu hogar en el dispositivo que lo prefieras. No solo contarás con la mejor calidad de transmisión sino que tendrás la mejor narración de los comentaristas más destacados de México como Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, entre otros.

Iker Casillas CAMPEÓN DEL MUNDO debutará en Los Protagonistas de TV Azteca

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cómo llega la Selección Mexicana al partido de dieciseisavos de final?

La escuadra mexicana llegará al Estadio Ciudad de México con tres victorias previas consecutivas luego de quedar con más goles en el marcador ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. La Selección Mexicana se encuentra en una posición privilegiada luego de contar con 9 puntos y ser equipo líder en el Grupo A, a pesar de ello este 30 de junio se mantienen con el entusiasmo de dejarlo todo en la cancha, demostrando toda su agilidad física y ejecutando inteligentes estrategias de balompié.

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