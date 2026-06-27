Hora EXACTA de inicio del partido de Argentina vs. Jordania, del Mundial 2026, para ver en Estados Unidos

¡La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha llegado a su fin! La noche de este sábado, 27 de junio, Argentina se medirá ante Jordania en el Estadio de Dallas en Estados Unidos. Aquí te compartimos la hora EXACTA de inicio en el país de las Barras y las Estrellas para que no te pierdas ni un sólo minuto del encuentro.

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Argentina vs. Jordania: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El duelo entre Argentina vs. Jordania se llevará a cabo la noche de este sábado, 27 de junio, en el Estadio Dallas, en punto de las 9:00 p.m. (hora local). Debido a los diversos husos horarios que existen en la Unión Americana, el horario de transmisión puede variar de estado a estado. Aquí te compartimos los horarios oficiales para cada zona horaria de Estados Unidos:



Hora del Pacífico (PT): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Hora de la Montaña (MT): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Hora del Centro (CT): 9:00 p.m.

9:00 p.m. Hora del Este (ET): 10:00 p.m.

¿No sabes a qué zona horaria perteneces? No te preocupes. También te compartimos un mapa con todos los husos horarios que existen en el país y su respectivo huso horario. Solo identifica la región en la que residas y conocerás bajo qué zona horaria te encuentras.

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué esperar del Argentina vs. Jordania de HOY, 27 de junio?

La Albiceleste busca cerrar la fase de grupos con un puntaje perfecto. De momento, el cuadro liderado por Lionel Messi suma seis puntos tras dos victorias. De resultar vencedor esta noche, Argentina seguiría adelante como líder del Grupo J al sumar nueve puntos. Por su lado, Jordania está prácticamente fuera del torneo al perder sus dos primeros encuentros ante Austria y Argelia y mantenerse en ceros.

¿Cuándo inician los 16avos de final?

Tras los partidos de esta noche, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra a la ronda de 16avos de final, que se celebrará del domingo, 28 de junio, al viernes, 3 de julio. El rival de Argentina ya está definido. La escuadra de Scaloni se medirá ante una de las más grandes sorpresas del verano: Cabo Verde.