Hora EXACTA de transmisión de Panamá vs. Inglaterra para ver el partido del Mundial 2026 en Estados Unidos

Los partidos de la Copa del Mundo cada vez se llenan de más adrenalina y emoción ya que cada duelo de balompié es decisivo para marcar el rumbo de las selecciones en este mundial 2026. En este caso le toca a Panamá e Inglaterra competir en un partido; el cual pertenece a la tercera jornada del Grupo L, es por eso que en esta ocasión te compartimos todos los detalles para que no te pierdas uno de los encuentros más esperados.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Fecha y hora exacta para ver el partido Panamá vs Inglaterra desde Estados Unidos

Este partido se llevará a cabo este sábado 27 de junio y el balón comenzará a rodar sobre la cancha del MetLife Stadium de Nueva Jersey en Estados Unidos, uno de los tres países que son sede de esta Copa Mundial de la FIFA 2026. El horario de transmisión de este partido en Estados Unidos será a las 5: 00 pm (tiempo del Este) aunque es importante que sepas que la hora cambia dependiendo de cada región de este país debido a los husos horarios de cada zona, es por eso que en esta ocasión te compartimos toda la información sobre estos cambios.

Estados Unidos Hora del Este (ET): 17:00 horas

Estados Unidos Hora del Centro (CT): 16:00 horas

Estados Unidos Hora de la Montaña (MT): 15:00 horas

Estados Unidos Hora del Pacífico (PT): 14:00 horas

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: Hora exacta para ver el partido Panamá vs Inglaterra en España y países de Latinoamérica

Si te encuentras en otros países te presentamos las horas en las que llevará a cabo el partido Panamá vs Inglaterra este 27 de junio de 2026.



Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 3: 00 pm

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y Cuba: 4:00 pm

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Paraguay: 5: 00 pm

Argentina, Chile (continental), Brasil (hora de Brasilia) y Uruguay: 6: 00 pm

España (Península, Baleares y Ceuta/Melilla): 10: 00 pm

España (Islas Canarias): 9: 00 pm

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cómo llegan Panamá e Inglaterra al partido?

Panamá llega a este partido luego de haber tenido dos derrotas durante el torneo por lo que los canaleros ya no pueden clasificar, sin embargo uno de sus grandes objetivos es sumar sus primeros puntos y tener una actuación destacada mientras que Inglaterra llega a la cancha del MetLife Stadium de Nueva Jersey con la intención de ganar para poder clasificar a los dieciseisavos de final. Hasta el momento cuentan con 4 puntos luego de haber empatado 0-0 ante Ghana.