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Colombia vs. Portugal: Hora EXACTA de transmisión del partido del Mundial 2026 para ver desde Colombia y América Latina

El duelo más esperado del Grupo K llegó: Colombia vs. Portugal. Conoce la hora exacta para la transmisión del partido en cada país de América Latina.

Colombia vs. Portugal
¡Duelo de titanes! Conoce la hora exacta de transmisión del Colombia vs Portugal hoy | Crédito: Canva

Escrito por: Daniela Arvizu

Uno de los duelos más esperados de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó: Colombia vs. Portugal. Por primera vez en la historia, ambas selecciones se medirán y qué mejor manera de hacerlo que por el liderato del Grupo K. El encuentro se llevará a cabo la tarde de este sábado, 27 de junio, en el Estadio Miami en Estados Unidos. Aquí te compartimos la hora EXACTA de transmisión en cada país de América Latina para que no te pierdas ni un sólo instante de este tan esperado duelo.

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Colombia vs. Portugal: hora EXACTA de transmisión en América Latina

El Estadio Miami será la sede del duelo entre Colombia vs. Portugal de este sábado, 27 de junio. El silbatazo inicial está programado a las 7:30 p.m. (hora local). A continuación, te compartimos la hora de transmisión EXACTA para cada país en América Latina:

  • México: 5:30 p.m.
  • Guatemala: 5:30 p.m.
  • Honduras: 5:30 p.m.
  • El Salvador: 5:30 p.m.
  • Nicaragua: 5:30 p.m.
  • Costa Rica: 5:30 p.m.
  • Perú: 6:30 p.m.
  • Colombia: 6:30 p.m.
  • Panamá: 6:30 p.m.
  • Ecuador: 6:30 p.m.
  • Chile: 7:30 p.m.
  • Venezuela: 7:30 p.m
  • Bolivia: 7:30 p.m
  • República Dominicana: 7:30 p.m
  • Puerto Rico: 7:30 p.m
  • Paraguay: 8:30 p.m
  • Argentina: 8:30 p.m
  • Uruguay: 8:30 p.m

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué esperar del Colombia vs. Portugal de HOY, 27 de junio?

Esta tarde, la afición latinoamericana tendrá la mirada puesta en el duelo entre Colombia vs. Portugal, un partido verdaderamente histórico, pues se trata del primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones. Aunado a ello, este encuentro también acapara reflectores por el esperado choque entre dos grandes referentes del fútbol mundial: James Rodríguez vs. Cristiano Ronaldo.

La selección que resulte vencedora se llevará el liderato del Grupo K. Actualmente, "Los Cafeteros" se mantienen a la delantera con seis puntos. No obstante, la escuadra lusa, que está en segundo lugar con cuatro puntos, pretende robar el liderato. Así que pon tu alarma y no olvides sintonizar el partido.

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