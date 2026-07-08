¿En qué año y qué tiene que pasar para que México vuelva a jugar en un Mundial?

Después de la emoción de albergar el Mundial de 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, muchos aficionados ya se preguntan cuándo volverá a ver acción la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA™. A diferencia de esta edición, en la que obtuvo su lugar de manera automática como país anfitrión, la escuadra azteca tendrá que regresar al proceso habitual y pelear por un boleto en la cancha si quiere entrar al torneo que se realiza cada 4 años.

¿Cuándo volverá a jugar México un Mundial?

La próxima Copa del Mundo organizada por la FIFA se disputará en 2030, un torneo que tendrá un formato histórico al conmemorar el centenario del certamen y por tener al menos seis sedes, tres de ellas serán las principales : España, Portugal y Marruecos, mientras que contará con algunos partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay como homenaje al primer Mundial realizado en 1930.

¿Qué tiene que pasar para que México clasifique?

Como te lo mencionamos anteriormente, la Selección Mexicana tendrá que pasar por un proceso empezando con las eliminatorias de la Concacaf, finalizar en una de las posiciones que otorgan la clasificación directa o en su caso acceder mediante el repechaje internacional si el formato lo contempla.

Finalmente, el equipo debe de mantener un buen rendimiento durante todo el proceso clasificatorio frente a las demás selecciones de la región. De igual modo, debe de jugar partidos amistosos con otras selecciones previo a su participación oficial.

Asimismo, el sistema de clasificación para el 2030 aún será confirmado por la FIFA, aunque se espera que la Concacaf conserve varios boletos directos a la ampliación del Mundial a 48 selecciones.

Cabe recordar que la Selección Mexicana es uno de los equipos con mayor presencia en la Copa del Mundo, por lo que si logra clasificar en 203o sumará una nueva participación consecutiva y mantendrá una tradición que lo ha convertido en uno de las selecciones más constantes del futbol internacional.