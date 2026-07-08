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Este fue el paso de Erling Haaland en la música electrónica y rap antes de volverse un futbolista profesional

De rapero a goleador en el Mundial 2026; este ha sido el camino de Erling Haaland

Haaland y su paso por la música entes de ser una estrella del fútbol
|Imagen de YouTube (@flowkingz6625) / Mexsport

Escrito por: André Gutiérrez

Justamente en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ el delantero noruego Erling Braut Haaland de 25 años se ha robado los reflectores, pues más allá de su asombroso desempeño como goleador dentro de este torneo donde en 5 partidos lleva anotados 7 tantos, su carisma le ha hecho conectar en redes sociales.

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Aunque el jugador del Manchester City ha ganado bastante popularidad en los últimos años, hay una faceta que en realidad pocos fanáticos conocían del goleador de Noruega, pues tuvo un acercamiento muy poco común a la música durante su adolescencia.

¿Cuál es la canción de Haaland?

Sí, probablemente al escuchar el nombre de Haaland y música, pienses en la canción viral de “Haaland (Ha Ha Ha)” de CTID, que le ha dado la vuelta al mundo y que ha sonado en los estadios coreada por los seguidores del Manchester City y Noruega, pero hay una aún más oculta, pues se trata de un rap.

En un video de YouTube se puede ver a Haaland rapeando sobre la canción del DJ Kygo viral la cuál se titula “Kygo jo”, la cuál grabó por allá del 2016 junto a sus amigos e incluso le hizo un video, el cuál subieron bajo el nombre de Flow Kingz Feat Lyng - Kygo jo.

Haaland regresa a la música tras su paso por el Mundial 2026

Tras estos grandes días que el joven ha vivido, en seguida el mundo del internet lo ha abrazado como una figura, pues se ha destacado por su gran personalidad, carisma y presencia en redes, por lo que recién, el DJ Kygo le prometió que si llegaba a marcar ante Brasil, este haría un remix de aquella versión de Haaland y sí, “El Androide” marcó un doblete para darle la clasificación a su país a la siguiente ronda.

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