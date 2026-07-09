¿Qué dice la canción de Erling Haaland, el goleador de Noruega en el Mundial 2026? Conoce el origen del audio VIRAL de TikTok e Instagram

Si has scrolleado por Instagram o TikTok en esta época mundialista, seguro has escuchado en más de una ocasión el famoso audio de “Haaland, Haaland”, alusivo al goleador estrella de la Selección de Noruega: Erling Haaland. Pero, ¿sabes qué dice la canción y qué significa? Aquí te compartimos el origen de este éxito viral.

También te puede interesar: Partidos del Mundial 2026 EN VIVO por TV Abierta, Streaming y EN DIRECTO, HOY, por por Azteca 7

¿Cómo surgió la canción de “Haaland, Haaland”? Conoce el origen del audio viral

La canción no es para nada nueva. Esta surgió desde que el futbolista de origen inglés comenzó a hacer historia en el Borussia Dortmund de Alemania, donde empezó a llamar la atención a nivel internacional por su capacidad innata de hacer goles. Debido a ello, la afición adaptó la canción “Moskau” de la banda alemana Dschinghis Khan para rendir homenaje al Androide. La canción original fue lanzada en 1979 para competir en el Festival de Eurovisión. Aquí te la compartimos:

¿Qué dice la canción de Haaland? Letra y significado en español

Actualmente, la canción en honor a Haaland cuenta con dos versiones. Esta es la letra en español de la versión original, cuando Haaland jugaba en el Borussia Dortmund:

Haaland, Haaland

Hasta el Bayern tiene miedo

Pronto todo el país lo conocerá

Ha ha ha Haaland

¡Hey! Haaland, Haaland

Ayer era un desconocido

Hoy todo el país lo está celebrando

Ha ha ha Haaland

Haaland, Haaland

Cada disparo es un gol

Pronto se enfrentará a Neymar

Ha ha ha Haaland

Haaland, Haaland

Los Hat-tricks son su hobby

Porque lo llaman igual que a un Dios

Ha ha ha Haaland

La versión reciente, que es la que se ha hecho viral en redes sociales, tuvo algunos cambios en su letra tras el fichaje de Haaland al Manchester City, equipo en el que también jugó su padre, Alf-Inge Haaland. Por ello, la canción actual hace referencia a que el futbolista también es “Blue” como su padre y ahora está en el Etihad. Esta es la letra en español de la canción:

Es un Blue, igual que su padre

Ahora está en el Etihad

¡Ha-Ha-Ha-Haaland, hey!

Haaland, Haaland

Llegó a nosotros desde Alemania.

Está aquí para ganar la Champions League

¡Ha-Ha-Ha-Haaland, hey!

Haaland, Haaland

Nacido en Yorkshire, un chico noruego

Roy Keane intentó aniquilar a su padre

¡Ha-Ha-Ha-Haaland, hey!

¿Quién es Erling Haaland? El jugador estrella de la selección de Noruega en el Mundial 2026

Nacido en Leeds, Inglaterra, Erling Haaland destaca como uno de los mejores futbolistas a nivel global. Su debut en la industria del balompié comenzó en el Bryne FK en 2016, donde inició con su formación como deportista profesional. Posteriormente, dio el salto al Molde FK de la primera división de Noruega. Gracias a su gran desempeño, fue fichado por el FC Red Bull Salzburgo en 2019 y, tan sólo un año después, llegó al Borussia Dortmund, donde se consolidó como toda una estrella de élite. Tras dos años en la Bundesliga alemana, Haaland fue fichado por el Manchester City, donde milita actualmente.

En cuanto a la Selección de Noruega, Haaland hizo su debut en el cuadro vikingo en 2019, con un partido contra Malta. Desde entonces, ha sumado 62 goles en 54 partidos oficiales, siendo el máximo goleador de su país.