Erling Haaland es uno de los mejores delanteros del mundo; prueba de ello es el estar en la pelea junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé por llevarse la Bota de Oro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pero lo que muy pocos saben es que en realidad no es de Noruega, sino de Inglaterra, en un pueblito que merece la pena conocer.

El androide nació en la ciudad de Leeds, ya que su padre, quien también fue futbolista, jugaba en ese momento para el equipo de Leeds United de la Premier League. Esta zona de Inglaterra es el sueño de los amantes de las compras y del arte, debido a su gran mercado cubierto y sus majestuosas casas históricas, como es el Palacio de Bellas Artes para los mexicanos, que cuenta con un recorrido que pocos conocen.

Erling Haaland en realidad NO es de Noruega, es de Inglaterra: así es el pueblito donde nació|Hoteles.com

Lo que debes saber de Leeds, donde nació Haaland

Leeds se ubica en el condado de West Yorkshire y se ha consolidado como uno de los principales destinos urbanos del norte de Inglaterra gracias a su patrimonio histórico, sus museos, parques y zonas comerciales, según el portal Visit Leeds.

La primera parada puede ser el Royal Armouries Museum, uno de los museos de armas y armaduras más importantes del mundo, pues su colección supera las 75 mil piezas, entre armaduras medievales, espadas, objetos orientales y equipamiento militar de distintas épocas.

Otro sitio emblemático es el Leeds Corn Exchange, inaugurado en 1864 y considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura victoriana en el Reino Unido. Actualmente, es un centro comercial.

Para los amantes de las compras se ubica Victoria Leeds Arcades, un conjunto de galerías comerciales históricas donde conviven tiendas de lujo, restaurantes y cafeterías, pero si lo que buscas es un espacio al aire libre, Roundhay Park es una excelente opción.

La gastronomía donde nació Haaland

Uno de los platillos más representativos de la región es el Yorkshire pudding, un alimento elaborado con harina, huevo y leche que tradicionalmente acompaña el roast beef del clásico Sunday Roast, una comida dominical muy popular en Inglaterra.

Otro platillo típico de Leeds es el Yorkshire curd tart, un pastel dulce preparado con cuajada fresca, nuez moscada y frutas secas que forma parte del patrimonio culinario de Yorkshire desde hace varios siglos.