Canal de TV Abierta para ver HOY jueves 09 de julio los partidos del Mundial 2026; partidos que transmitirá GRATIS Azteca 7

¡Arrancan los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™! Tras 27 días de competencia y 96 partidos, el máximo torneo del fútbol entra en una de sus etapas finales con el partido eliminatorio entre Francia vs. Marruecos, que se llevará a cabo hoy, jueves 9 de julio, en el Estadio Boston, en Estados Unidos. Este duelo a muerte súbita podrá seguirse GRATIS y EN VIVO por TV Abierta en la señal de Azteca 7, el Canal del Mundial. Así que no olvides sintonizar tu televisor.

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¿Cómo ver el Francia vs. Marruecos EN VIVO y ONLINE?

Si no cuentas con acceso a la señal de TV abierta, no hay problema. En Azteca 7 nos gusta consentirte y llevar la pasión del fútbol a dondequiera que estés, por lo que el duelo entre Francia y Marruecos por un pase a la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ también podrá seguirse GRATIS y ONLINE en la señal en STREAMING de nuestro sitio web oficial: Francia vs Marruecos: Streaming y EN DIRECTO la transmisión de HOY 9 de julio de Cuartos de final del Mundial 2026 por por Azteca 7.

Si lo prefieres, también puedes seguir nuestra transmisión a través de cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

Francia vs. Marruecos: ¿A qué hora empieza el partido HOY, 9 de julio?

El Estadio Boston en Massachusetts, Estados Unidos, será la sede del duelo a muerte súbita entre Francia y Marruecos. El silbatazo inicial está programado a las 2:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, nuestra transmisión arranca en punto de la 1:40 p.m., con la previa de tus comentaristas favoritos.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué equipos juegan los cuartos de final?

Las ocho selecciones que obtuvieron su pase a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son:



Francia vs. Marruecos

España vs. Bélgica

Noruega vs. Inglaterra

Argentina vs. Suiza

¿Cuándo es la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se celebrará el 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey a la 1:00 p.m. (hora del centro de México). A diferencia de ediciones anteriores, este último partido contará con un show de medio tiempo a cargo de Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y Chris Martin de Coldplay.