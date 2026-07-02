OFICIAL: Azteca 7 tendrá EN VIVO el partido de España vs. Austria del Mundial 2026, así podrás verlo GRATIS

Uno de los duelos más esperados en la ronda de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha llegado. Este jueves, 2 de julio, se juega el España vs. Austria en el Estadio Los Angeles en el estado de California, Estados Unidos. En Azteca 7 llevamos la pasión del fútbol a dondequiera que estés, por lo que podrás seguir el partido GRATIS y EN VIVO a través de nuestra señal. Sigue leyendo y conoce todos los detalles de la transmisión.

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿A qué hora empieza el España vs. Austria?

El encuentro entre España y Austria por un lugar en los octavos de final se llevará a cabo en el Estadio Los Angeles. El partido está programado para dar inicio en punto de la 1:00 p.m. (hora del centro de México).

¿Dónde ver el partido entre España vs. Austria? Canal de TV

El duelo a muerte súbita entre España vs. Austria podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por televisión abierta en Azteca 7, el Canal del Mundial. Nuestra transmisión arranca en punto de las 12:40 p.m., con la previa de tus comentaristas deportivos favoritos. Así que no olvides poner tu alarma.

España vs. Austria: ¿Cómo y dónde ver el partido GRATIS y ONLINE?

Si no tienes acceso a la señal abierta, no hay problema. Azteca 7 lleva la gran fiesta del fútbol a dondequiera que estés. Sigue el minuto a minuto del partido entre España y Austria GRATIS y ONLINE en la señal de streaming de nuestra página web oficial. Si lo prefieres, también puedes ver el juego en cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

¿Qué partidos de 16avos de final transmitirá Azteca 7?

Además del España vs. Austria de esta tarde, Azteca 7 también transmitirá GRATIS y EN VIVO el partido entre Argentina y Cabo Verde, que se llevará a cabo el viernes, 3 de julio, a las 3:40 p.m. (hora del centro de México).