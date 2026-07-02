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OFICIAL: Azteca 7 tendrá EN VIVO el partido de España vs. Austria del Mundial 2026, así podrás verlo GRATIS

¡Los 16avos de final continúan! Este jueves se juega el España vs. Portugal y podrás seguirlo GRATIS y EN VIVO por Azteca 7, el Canal del Mundial.

España vs Austria en Azteca 7
Sigue el España vs. Austria gratis y en vivo por Azteca 7, el Canal del Mundial | Crédito: Canva

Escrito por: Daniela Arvizu

Uno de los duelos más esperados en la ronda de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha llegado. Este jueves, 2 de julio, se juega el España vs. Austria en el Estadio Los Angeles en el estado de California, Estados Unidos. En Azteca 7 llevamos la pasión del fútbol a dondequiera que estés, por lo que podrás seguir el partido GRATIS y EN VIVO a través de nuestra señal. Sigue leyendo y conoce todos los detalles de la transmisión.

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Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿A qué hora empieza el España vs. Austria?

El encuentro entre España y Austria por un lugar en los octavos de final se llevará a cabo en el Estadio Los Angeles. El partido está programado para dar inicio en punto de la 1:00 p.m. (hora del centro de México).

¿Dónde ver el partido entre España vs. Austria? Canal de TV

El duelo a muerte súbita entre España vs. Austria podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por televisión abierta en Azteca 7, el Canal del Mundial. Nuestra transmisión arranca en punto de las 12:40 p.m., con la previa de tus comentaristas deportivos favoritos. Así que no olvides poner tu alarma.

España vs. Austria: ¿Cómo y dónde ver el partido GRATIS y ONLINE?

Si no tienes acceso a la señal abierta, no hay problema. Azteca 7 lleva la gran fiesta del fútbol a dondequiera que estés. Sigue el minuto a minuto del partido entre España y Austria GRATIS y ONLINE en la señal de streaming de nuestra página web oficial. Si lo prefieres, también puedes ver el juego en cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

¿Qué partidos de 16avos de final transmitirá Azteca 7?

Además del España vs. Austria de esta tarde, Azteca 7 también transmitirá GRATIS y EN VIVO el partido entre Argentina y Cabo Verde, que se llevará a cabo el viernes, 3 de julio, a las 3:40 p.m. (hora del centro de México).

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