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¿México podría jugar contra Noruega? Qué tendría que pasar para que este partido del Mundial 2026 se hiciera realidad

Esto es lo que tendría que pasar para que los aficionados pudiéramos disfrutar un encuentro entre México vs. Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

méxico vs noruega mundial 2026
|Crédito: Getty Images

Entre las selecciones que más clips virales han generado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra la de Noruega, principalmente por su manera de celebrar "remando" y por los divertidos momentos que ha protagonizado su delantero Erling Haaland. Desde antes de que nuestro país lograra clasificar a octavos de final, ya se había hablado en redes sociales sobre la posibilidad de que llegara a enfrentarse al equipo nórdico. Pero, ¿podría pasar un México vs. Noruega?

En la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ¿podría haber un partido México vs. Noruega?

Actualmente ambas selecciones ya clasificaron a los octavos de final, pero no está programado que se enfrenten entre sí: México jugará contra Inglaterra el 5 de julio, mientras Noruega se enfrentará a Brasil el mismo día.

Si tanto México como Noruega pudieran ganar sus respectivos partidos del domingo, automáticamente clasificarían para los cuartos de final. De acuerdo con el orden establecido para los próximos encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, si este escenario se cumpliera, el 11 de julio podríamos ver un México vs. Noruega.

Así como lo lees. Según está programado, el ganador del partido denominado M91 (Brasil vs. Noruega) y el ganador del partido M92 (México vs. Inglaterra), se enfrentarán en cuartos de final para el partido M99.

Si esos dos triunfos ocurrieran este fin de semana, los aficionados tendrían la oportunidad de presenciar un encuentro entre los jugadores mexicanos y los nórdicos; dos de las aficiones más icónicas también tendrían una "competencia" y quedaríamos a la espera de las situaciones virales que se generarían. ¿Será que México le ganaría a la IA una vez más (y a Haaland, de paso)?

Dónde ver el próximo partido de México contra Inglaterra

Este domingo 5 de julio, en punto de las 6:00 P.M., podrás disfrutar por la señal de Azteca 7 el partido de México vs. Inglaterra, totalmente gratis. Recuerda que tendremos la mejor cobertura, comentarios expertos, análisis y contenido extra antes y después del juego.

Además de tu televisión, estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.

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