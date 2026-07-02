¿Gilberto Mora estudia? Así es la vida del futbolista de 17 años que forma parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Lo de Gilberto Mora es impresionante. Con tan sólo 17 años, el oriundo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se ha posicionado como uno de los jugadores más prometedores no sólo de la Selección Mexicana, sino de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde ya compite al nivel de grandes referentes del fútbol. Gracias a su impecable desempeño en la cancha, la vida privada de “Morita” ha comenzado a llamar la atención, inundando las redes sociales con todo tipo de preguntas: ¿Gilberto Mora aún estudia? ¿Cómo es su día fuera de las canchas? ¡Aquí te contamos!

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¿Qué estudia Gilberto Mora, la joya de la Selección Mexicana?

Fuera de ser la sensación de todo un país entero, el día a día de Gilberto Mora es bastante “común”. A sus 17 años, la estrella de la Selección Mexicana estudia la preparatoria, aunque tuvo que suspender sus clases de manera temporal para debutar con la tricolor en su primera Copa del Mundo. No obstante, una vez que la justa veraniega llegue a su fin, el joven tendrá que ponerse al corriente con sus materias, tal como lo hizo cuando fue parte de la Sub-20 en 2025.

Así es la vida privada de Gilberto Mora, el futbolista de 17 años que arrasa en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Previo a sumergirse por completo en la concentración con la escuadra de Javier “El Vasco” Aguirre, los días de Gilberto Mora se dividían entre el balón y la escuela. Según reveló el deportista, su jornada suele arrancar con un entrenamiento en las instalaciones del Club Xolos, donde actualmente milita. Allí mismo aprovecha para desayunar.

Al mediodía se dirige a la preparatoria para tomar clases por tres horas. Posteriormente, regresa a casa para comer en compañía de su familia y descansar un rato, antes de volver a la cancha por la tarde-noche para pulir su técnica. Gracias a esta rutina y a su impecable disciplina, Mora ha logrado convertirse en uno de los máximos referentes del fútbol mexicano.

¿Gilberto Mora le dará su primera estrella a México?

Gilberto Mora fue una figura clave en el triunfo de México ante Ecuador, victoria que le valió su pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con ello, “Morita” se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en iniciar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo, sólo por detrás de Pelé. Debido a ello, la afición - y el internet en general - ha comenzado a depositar sus esperanzas en este joven de 17 años, posicionándolo como una pieza clave para que México obtenga su primera estrella en el campeonato.

Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Cuándo es el próximo partido de México?

Tras resultar vencedor, México avanza a los octavos de final, donde se enfrentará en un duelo de muerte súbita ante la Selección de Inglaterra. La cita será este domingo, 5 de julio, en el Estadio Ciudad de México en punto de las 6:00 p.m. (hora del centro de México).

México vs. Inglaterra: ¿Cómo y dónde ver los octavos de final GRATIS y EN VIVO?

El México vs. Inglaterra de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por televisión abierta en Azteca 7, el Canal del Mundial, así como nuestro sitio web oficial o cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes. Nuestra transmisión arranca en punto de las 5:30 p.m.