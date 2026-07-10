LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Hora EXACTA de transmisión de España vs. Bélgica, partido de cuartos de final del Mundial 2026 para ver en Colombia, Argentina y más países de América Latina

Este es el horario en que podrás disfrutar el partido de España vs. Bélgica, si te encuentras en Colombia, Argentina, Chile, Perú u otro país de Latinoamérica.

españa vs. bélgica hora para ver en argentina peru colombia
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

Cada vez estamos más cerca de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Hoy, 10 de julio, dos equipos se jugarán todo para avanzar a la siguiente fase y estar más próximos al triunfo. Se trata del partido de España vs. Bélgica y a continuación te decimos a qué hora verlo si te encuentras en Argentina, Colombia, Perú y otros países de Latinoamérica.

El juego tendrá lugar en el Estadio de Los Ángeles, en Estados Unidos ; esto quiere decir que, en hora local, se llevará a cabo a las 3:00 P.M. (1:00 P.M. de la Ciudad de México).

Hora del partido España vs. Bélgica de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, si estás en Argentina, Colombia, Perú y otros países de LATAM

A continuación desplegamos algunos países de Latinoamérica y, en cada uno, el horario en que podrás ver el partido de España vs. Bélgica si estás allá.

  • Argentina: el juego transcurrirá en punto de las 4:00 P.M.
  • Colombia: a las 2:00 P.M.
  • Perú: a las 2:00 P.M., coincidiendo con Colombia.
  • Chile: a las 3:00 P.M.
  • Bolivia: a las 3:00 P.M.
  • Guatemala: a la 1:00 P.M.
  • Ecuador: a las 2:00 P.M.
  • Brasil: a las 4:00 P.M.
  • Panamá: a las 2:00 P.M.
  • Uruguay: a las 4:00 P.M.
  • Costa Rica: a la 1:00 P.M.
  • Honduras: a la 1:00 P.M.

Lo que debes saber antes del España vs. Bélgica

Esta será la tercera vez que estos dos países europeos se enfrentan en un Mundial. La primera vez que ocurrió fue en los cuartos de final de México 1986 y ganó Bélgica, mientras en Italia 1990 tuvo revancha España dentro de la fase de grupos.

Cabe recordar que España ha participado en 17 Mundiales y solamente una vez ha ganado; esto fue en 2010. Por su parte, Bélgica ha participado en 15 y nunca ha llegado a disputar una final; en 2018 quedó muy cerca, al alcanzar la semifinal y ser derrotado por Francia.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026™, España ha tenido una actuación casi perfecta: no ha perdido partidos y no han recibido un solo gol. Bélgica empató dos veces en la fase de grupos y goleó a Nueva Zelanda, para después sufrir con una remontada ante Senegal, con un marcador que terminó en 3-2.

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo