Hora EXACTA de transmisión de España vs. Bélgica, partido de cuartos de final del Mundial 2026 para ver en Colombia, Argentina y más países de América Latina

Cada vez estamos más cerca de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Hoy, 10 de julio, dos equipos se jugarán todo para avanzar a la siguiente fase y estar más próximos al triunfo. Se trata del partido de España vs. Bélgica y a continuación te decimos a qué hora verlo si te encuentras en Argentina, Colombia, Perú y otros países de Latinoamérica.

El juego tendrá lugar en el Estadio de Los Ángeles, en Estados Unidos ; esto quiere decir que, en hora local, se llevará a cabo a las 3:00 P.M. (1:00 P.M. de la Ciudad de México).

Hora del partido España vs. Bélgica de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, si estás en Argentina, Colombia, Perú y otros países de LATAM

A continuación desplegamos algunos países de Latinoamérica y, en cada uno, el horario en que podrás ver el partido de España vs. Bélgica si estás allá.



Argentina: el juego transcurrirá en punto de las 4:00 P.M.

Colombia: a las 2:00 P.M.

Perú: a las 2:00 P.M., coincidiendo con Colombia.

Chile: a las 3:00 P.M.

Bolivia: a las 3:00 P.M.

Guatemala: a la 1:00 P.M.

Ecuador: a las 2:00 P.M.

Brasil: a las 4:00 P.M.

Panamá: a las 2:00 P.M.

Uruguay: a las 4:00 P.M.

Costa Rica: a la 1:00 P.M.

Honduras: a la 1:00 P.M.

Lo que debes saber antes del España vs. Bélgica

Esta será la tercera vez que estos dos países europeos se enfrentan en un Mundial. La primera vez que ocurrió fue en los cuartos de final de México 1986 y ganó Bélgica, mientras en Italia 1990 tuvo revancha España dentro de la fase de grupos.

Cabe recordar que España ha participado en 17 Mundiales y solamente una vez ha ganado; esto fue en 2010. Por su parte, Bélgica ha participado en 15 y nunca ha llegado a disputar una final; en 2018 quedó muy cerca, al alcanzar la semifinal y ser derrotado por Francia.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026™, España ha tenido una actuación casi perfecta: no ha perdido partidos y no han recibido un solo gol. Bélgica empató dos veces en la fase de grupos y goleó a Nueva Zelanda, para después sufrir con una remontada ante Senegal, con un marcador que terminó en 3-2.