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La app para ver EN VIVO y GRATIS el partido de Noruega vs. Inglaterra, de cuartos de final del Mundial 2026

Conoce la aplicación desde la que podrás seguir completamente gratis el duelo entre Noruega e Inglaterra en el Mundial 2026.

La app para ver EN VIVO y GRATIS el partido de Noruega vs. Inglaterra
La app para ver EN VIVO y GRATIS el partido de Noruega vs. Inglaterra|CAnva-Guetty

Escrito por: Hugo Pantoja

Los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegan con un duelo de grandes selecciones, en donde Noruega e Inglaterra buscarán obtener su permanencia, y si quieres seguir toda la contienda totalmente gratis desde tu dispositivo móvil, la app de TV Azteca transmitirá en directo el partido desde la transmisión de Azteca 7.

Ahora lee: ¿Cuándo es la final del Mundial 2026 y dónde ver la Ceremonia de Clausura con BTS, Madonna y Shakira?

Si no puedes seguir la transmisión desde la señal abierta en tu televisor, la app de TV Azteca te permitirá disfrutar de la transmisión EN VIVO y GRATIS, además de ofrecer acceso a la cobertura previa, el análisis y los momentos más importantes de toda la cobertura mundialista.

¿Cómo, cuándo y dónde se jugarán los cuartos de final entre Inglaterra y Noruega?

De acuerdo con el calendario de la FIFA, el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, entre la Selección de Inglaterra y la Selección de Noruega, se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio a las 15:00 horas (tiempo del centro de la Ciudad de México) dentro del Estadio Miami, (Hard Rock Stadium). Este duelo definirá al semifinalista de la gran final.

¿Cómo descargar la app de TV Azteca para ver GRATIS el encuentro entre Noruega e Inglaterra?

Ya sea desde la App Store para iOS o Google Play para Android, busca y descarga la app de TV Azteca. Una vez instalada, debes acotar todos los términos y condiciones que se solicitan.

Una vez iniciada la sesión, puedes navegar de manera intuitiva dentro de la app para seleccionar la señal en directo de Azteca 7, para disfrutar de la programación y del encuentro mundialista (toma en cuenta que debe estar un partido activo para que puedas disfrutar de la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Recuerda que también puede seguir toda la contienda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, totalmente gratis, por todas nuestras redes sociales oficiales.

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