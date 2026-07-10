Azteca 7 transmitirá GRATIS el partido de Noruega vs. Inglaterra, de cuartos de final del Mundial 2026: fecha y hora para verlo en vivo

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra en uno de los momentos más decisivos e importantes de todo el torneo ya que se están llevando a cabo los partidos de cuartos de final (eliminación directa), en los que las selecciones buscarán su pase a la gran semifinal. En este caso es el turno de Noruega e Inglaterra por lo que te contamos todos los detalles para que no te pierdas absolutamente nada de este enfrentamiento deportivo.

Noruega vs. Inglaterra: Cómo ver GRATIS y EN VIVO el partido del Mundial 2026

Este partido lo podrás disfrutar de manera gratis y totalmente en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7, El Canal del Mundial; o bien, si prefieres el streaming, mediante el sitio web, solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo, disfrutarás el partido desde la comodidad de tu casa en el dispositivo que lo prefieras ya sea celular, tableta o PC. Por otro lado, también puedes descargar algunas de nuestras aplicaciones móviles como TV Azteca En Vivo o TV Azteca Deportes, las cuáles son gratis y compatibles con cualquier dispositivo. Solo tendrás que buscarla en tu tienda de aplicaciones y descargarla.

Noruega vs. Inglaterra: Fecha y hora EXACTA del partido del Mundial 2026

Este partido se llevará a cabo en el Estadio Miami, en Estados Unidos, uno de los tres países sede de la Copa del Mundo el próximo sábado 11 de julio en punto de las 15: 00 hrs, tiempo centro de la Ciudad de México. A través de Azteca 7 tendrás la mejor previa deportiva y la mejor narración por parte de los comentaristas y expertos en la materia como Christian Martinoli, el Dr. Luis García, Jorge Campos, Zague, entre otros.

Noruega vs. Inglaterra: ¿Cómo llegan ambas selecciones a cuartos de final?

La Selección Nacional de Noruega, dirigida por Ståle Solbakken, llega a cuartos de final tras anotar 13 goles durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en donde la estrella del fútbol Erling Haaland ha sido el encargado de anotar 7. Luego de vencer a Brasil en octavos de final, dejando como resultado 2-1, el equipo escandinavo buscará su pase a la gran semifinal. Por su parte, la Selección Nacional de Inglaterra llega tras vencer a México en octavos de final dejando el marcador 3-2, favor del equipo dirigido por Thomas Tuchel. Luego de 8 goles en total durante el torneo de fútbol más importante del mundo la selección “Los Tres Leones" buscará avanzar y conseguir un boleto a la siguiente fase, la semifinal.