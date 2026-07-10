España vs. Bélgica: hora EXACTA de inicio de transmisión del partido de cuartos de final del Mundial 2026 para ver desde Estados Unidos

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a punto de llegar a su fin. Este jueves, 10 de julio, se juega el segundo partido de los cuartos de final: España vs. Bélgica. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Los Ángeles, en punto del mediodía. Aquí te compartimos la hora EXACTA de transmisión en cada región de Estados Unidos para que no te pierdas ni un sólo momento de este duelo a muerte súbita.

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España vs. Bélgica: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El duelo entre España vs. Bélgica por un pase a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se celebrará en el Estadio Los Ángeles, en California. El encuentro dará inicio en punto de las 12:00 p.m. (hora local). No obstante, debido a los diversos husos horarios que se manejan en el país de las Barras y las Estrellas, la hora de arranque puede variar, según el estado en el que residas. Aquí te compartimos la hora exacta de transmisión en cada región de la Unión Americana, según los diferentes husos horarios:



Hora del Pacífico (PT): 12:00 p.m.

12:00 p.m. Hora de la Montaña (MT): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Hora del Centro (CT): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Hora del Este (ET): 3:00 p.m.

Si no sabes bajo qué huso horario te encuentras, a continuación te compartimos un mapa con cada zona horaria en Estados Unidos, según el estado. Solo tienes que ubicar la región en la que resides y así conocerás a qué hora seguir el partido EN VIVO.

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo empiezan las semifinales?

Este es el último viernes con partido mundialista, pues las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevarán a cabo el martes, 14 de julio, y el miércoles, 15; mientras que el duelo por el tercer lugar se celebrará el sábado, 18.

¿Qué Selecciones han pasado a las semifinales?

De momento, la única selección que ha logrado su pase a la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es Francia, tras derrotar a Marruecos con un 2 - 0. Los duelos restantes por un pase a la semifinal se encuentran de la siguiente manera:



España vs. Bélgica , hoy, 10 de julio

, hoy, 10 de julio Noruega vs. Inglaterra, sábado 11 de julio

sábado 11 de julio Argentina vs. Suiza, sábado 11 de julio

¿Cuándo es la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La GRAN FINAL del máximo torneo del fútbol se celebrará el domingo, 19 de julio, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey a la 3:00 p.m. (ET) y contará con un show de medio tiempo a cargo de Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y Chris Martin de Coldplay.