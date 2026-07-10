LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

España vs. Bélgica: hora EXACTA de inicio de transmisión del partido de cuartos de final del Mundial 2026 para ver desde Estados Unidos

Este jueves se juega el segundo partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: España vs. Bélgica. Conoce la hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos.

España vs. Bélgica HORA EXACTA.png
No te pierdas el España vs Bélgica por un pase a la semifinal | Crédito: Canva

Escrito por: Daniela Arvizu

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a punto de llegar a su fin. Este jueves, 10 de julio, se juega el segundo partido de los cuartos de final: España vs. Bélgica. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Los Ángeles, en punto del mediodía. Aquí te compartimos la hora EXACTA de transmisión en cada región de Estados Unidos para que no te pierdas ni un sólo momento de este duelo a muerte súbita.

También te puede interesar: ¿Qué dice la canción de Erling Haaland, el goleador de Noruega en el Mundial 2026? Conoce el origen del audio VIRAL de TikTok e Instagram

España vs. Bélgica: hora EXACTA de transmisión en Estados Unidos

El duelo entre España vs. Bélgica por un pase a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se celebrará en el Estadio Los Ángeles, en California. El encuentro dará inicio en punto de las 12:00 p.m. (hora local). No obstante, debido a los diversos husos horarios que se manejan en el país de las Barras y las Estrellas, la hora de arranque puede variar, según el estado en el que residas. Aquí te compartimos la hora exacta de transmisión en cada región de la Unión Americana, según los diferentes husos horarios:

  • Hora del Pacífico (PT): 12:00 p.m.
  • Hora de la Montaña (MT): 1:00 p.m.
  • Hora del Centro (CT): 2:00 p.m.
  • Hora del Este (ET): 3:00 p.m.

Si no sabes bajo qué huso horario te encuentras, a continuación te compartimos un mapa con cada zona horaria en Estados Unidos, según el estado. Solo tienes que ubicar la región en la que resides y así conocerás a qué hora seguir el partido EN VIVO.

Mapa de husos horarios en Estados Unidos
Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Cuándo empiezan las semifinales?

Este es el último viernes con partido mundialista, pues las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevarán a cabo el martes, 14 de julio, y el miércoles, 15; mientras que el duelo por el tercer lugar se celebrará el sábado, 18.

¿Qué Selecciones han pasado a las semifinales?

De momento, la única selección que ha logrado su pase a la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es Francia, tras derrotar a Marruecos con un 2 - 0. Los duelos restantes por un pase a la semifinal se encuentran de la siguiente manera:

  • España vs. Bélgica, hoy, 10 de julio
  • Noruega vs. Inglaterra, sábado 11 de julio
  • Argentina vs. Suiza, sábado 11 de julio

¿Cuándo es la GRAN FINAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La GRAN FINAL del máximo torneo del fútbol se celebrará el domingo, 19 de julio, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey a la 3:00 p.m. (ET) y contará con un show de medio tiempo a cargo de Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y Chris Martin de Coldplay.

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo