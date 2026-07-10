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¿Hermana perdida de Haaland? Conoce a Anastasia Kostromitina, la modelo que asombra por su parecido con el futbolista noruego que se robó el Mundial 2026

Anastasia Kostromitina se ha vuelto viral por resaltar su enorme parecido con el futbolista noruego Erling Haaland. Hay quienes se preguntan si es su hermana.

anastasia kostromitina modelo erling haaland
|Crédito: Getty Images / Instagram. @nas__kos

Escrito por: Samantha Guzmán

Solo el tiempo dirá si Noruega avanza a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y si llegan a levantar el trofeo, pero Erling Haaland ya ganó si hablamos del cariño del público a nivel internacional. La fiebre por el delantero escandinavo está más fuerte que nunca, incluso ya se hizo viral una modelo e influencer que destaca por su parecido con él. Se llama Anastasia Kostromitina y aquí te la presentamos.

Anastasia Kostromitina, la modelo que es "idéntica" a Haaland

A través de divertidas publicaciones en Instagram, Anastasia Kostromitina ha hecho evidente el parecido que tiene con el futbolista noruego Erling Haaland. Recientemente ha hecho videos imitando sus expresiones faciales, comparaciones e incluso replicó el clip viral donde el delantero "se asusta" con su reflejo.

"Se parece más que el mismo Haaland", "separados al nacer" y "¿es su hermana?", son algunos de los comentarios que le han hecho en días recientes, en pleno furor por la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, la viralidad ha llegado al punto en que incluso sus publicaciones no relacionadas con el futbolista, tienen comparaciones.

En realidad, Anastasia Kostromitina es rusa y no tiene ningún parentesco con Erling Haaland. Es una exitosa modelo profesional que trabaja con una agencia y ha conseguido más de 132 mil seguidores en Instagram. Tiene 1.70 m de estatura, es rubia y tiene ojos azules.

¿Haaland tiene una hermana?

Erling Haaland sí tiene una hermana mayor, de 28 años, quien se llama Gabrielle Braut Haaland. El futbolista es el menor de 3 hermanos; luego del divorcio, su padre se volvió a casar y tuvo dos hijas, por lo que el futbolista tiene dos medias hermanas, de acuerdo con The Sun.

Gabrielle trabaja en el ámbito de la salud en su natal Noruega, pero también crea contenido y es bastante famosa en redes sociales; tiene más de 300 mil seguidores en Instagram.

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