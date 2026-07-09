Hora EXACTA de transmisión del partido de Francia vs. Marruecos del Mundial 2026, para ver en vivo y gratis desde México por Azteca 7

Este jueves 9 de julio, en los cuartos de final se podría gestar una de las mayores sorpresas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ o uno de los equipos históricamente favoritos podría dar un paso más hacia la victoria. Lo que es seguro es que nos espera un partidazo en el Francia vs. Marruecos, que podrás disfrutar totalmente gratis por Azteca 7. A continuación te compartimos la información que debes saber antes del encuentro.

Hora exacta de transmisión del partido de Francia vs. Marruecos, de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por Azteca 7

La transmisión para el partido de Francia vs. Marruecos comenzará este jueves 9 de julio en punto de la 1:40 P.M., y se espera que el silbatazo inicial suene a las 2:00 P.M. (hora de México). En televisión abierta, mediante la señal de Azteca 7, podrás disfrutar la mejor narración, comentarios expertos, análisis y contenido extra de lo que ocurra antes y después del juego.

Antes de la transmisión del partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, te esperan 2 películas aptas para toda la familia: "Un jefe en pañales" y su secuela.

Recuerda que, además de en tu televisión, el partido estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.

Lo que debes saber antes del partido Francia vs. Marruecos

El equipo francés ha participado hasta ahora en 17 Mundiales y se considera una potencia del deporte desde las últimas 3 décadas. Ha clasificado a las últimas 8 ediciones consecutivas y ha ganado en 1998 y 2018. Si ganara la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sería la segunda nación europea en disputar 3 veces consecutivas en la final del torneo, solo precedida por la Alemania Occidental (antes de la reunificación).

Marruecos, por su parte, ha participado en 7 Mundiales y los últimos 3 han sido consecutivos. En la edición anterior hizo historia al alcanzar la semifinal, convirtiéndose en la única nación africana que ha conseguido esta hazaña.

Curiosamente, en la última edición del torneo, precisamente se encontraron Francia y Marruecos. En aquella ocasión, el equipo europeo se llevó la victoria con un marcador de 2-0.