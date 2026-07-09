LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Hora EXACTA de transmisión del partido de Francia vs. Marruecos del Mundial 2026, para ver en vivo y gratis desde México por Azteca 7

Toda la información del partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde se enfrentarán Francia vs. Marruecos. Disfrútalo por Azteca 7.

francia vs. marruecos mundial 2026 ver partido gratis tv abierta azteca 7
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Samantha Guzmán

Este jueves 9 de julio, en los cuartos de final se podría gestar una de las mayores sorpresas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ o uno de los equipos históricamente favoritos podría dar un paso más hacia la victoria. Lo que es seguro es que nos espera un partidazo en el Francia vs. Marruecos, que podrás disfrutar totalmente gratis por Azteca 7. A continuación te compartimos la información que debes saber antes del encuentro.

Hora exacta de transmisión del partido de Francia vs. Marruecos, de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por Azteca 7

La transmisión para el partido de Francia vs. Marruecos comenzará este jueves 9 de julio en punto de la 1:40 P.M., y se espera que el silbatazo inicial suene a las 2:00 P.M. (hora de México). En televisión abierta, mediante la señal de Azteca 7, podrás disfrutar la mejor narración, comentarios expertos, análisis y contenido extra de lo que ocurra antes y después del juego.

Antes de la transmisión del partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, te esperan 2 películas aptas para toda la familia: "Un jefe en pañales" y su secuela.

Recuerda que, además de en tu televisión, el partido estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.

Lo que debes saber antes del partido Francia vs. Marruecos

El equipo francés ha participado hasta ahora en 17 Mundiales y se considera una potencia del deporte desde las últimas 3 décadas. Ha clasificado a las últimas 8 ediciones consecutivas y ha ganado en 1998 y 2018. Si ganara la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sería la segunda nación europea en disputar 3 veces consecutivas en la final del torneo, solo precedida por la Alemania Occidental (antes de la reunificación).

Marruecos, por su parte, ha participado en 7 Mundiales y los últimos 3 han sido consecutivos. En la edición anterior hizo historia al alcanzar la semifinal, convirtiéndose en la única nación africana que ha conseguido esta hazaña.

Curiosamente, en la última edición del torneo, precisamente se encontraron Francia y Marruecos. En aquella ocasión, el equipo europeo se llevó la victoria con un marcador de 2-0.

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo