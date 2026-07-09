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Link libre y GRATIS para ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026 hoy jueves 09 de julio

¡Arrancan los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™! Aquí te compartimos el link para ver los partidos de hoy, jueves de 9 julio, GRATIS y EN VIVO por Azteca 7.

Francia vs. Marruecos GRATIS y EN VIVO Azteca 7
¡Arrancan los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™! No te pierdas el Francia vs. Marruecos por Azteca 7, el Canal del Mundial | Crédito: Getty Images

Escrito por: Daniela Arvizu

¡Arrancan los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™! Tras casi un mes de competencia, estamos a punto de conocer a los equipos que pasarán a la siguiente ronda del máximo torneo de fútbol: las semifinales. En Azteca 7 nos encanta consentirte, por lo que llevamos la emoción por el fútbol a dondequiera que estés con nuestra transmisión digital GRATIS y EN VIVO. Para seguir los partidos de hoy, jueves 9 de julio, sólo tienes que acceder a nuestro sitio web oficial, aquí te compartimos el LINK LIBRE y GRATUITO: Ver por TV Abierta, Streaming y EN DIRECTO la transmisión de Cuartos de final.

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Cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ¿Qué partidos se juegan HOY, jueves 9 de julio?

A diferencia de días anteriores, este jueves 9 de julio, sólo habrá un partido. Las selecciones que se juegan su pase a la semifinal de de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son Francia y Marruecos.

Francia vs. Marruecos: ¿Cómo ver el partido de hoy, GRATIS y EN VIVO por TV?

Si lo tuyo no es el streaming y prefieres la televisión, puedes seguir el duelo a muerte súbita entre Francia vs. Marruecos completamente GRATIS y EN VIVO por nuestra transmisión en TV abierta. Sólo tienes que sintonizar Azteca 7, el Canal del Mundial.

Francia vs. Marruecos: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido arranca en punto de las 2:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, la transmisión en Azteca 7, tanto en línea como en televisión, empieza en punto de la 1:40 p.m., con la previa a cargo de los mejores comentaristas deportivos del país.

¿Qué equipos juegan los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se jugarán del jueves, 9 de julio, al sábado 11. Así queda el calendario de encuentros:

  • Francia vs. Marruecos: 9 de julio, Estadio Boston
  • España vs. Bélgica: 10 de julio, Estadio Los Ángeles
  • Noruega vs. Inglaterra: 11 de julio, Estadio Miami
  • Argentina vs. Suiza: 11 de julio, Estadio de Kansas City

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