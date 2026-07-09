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La app para ver EN VIVO y GRATIS los partidos del Mundial 2026 hoy jueves 09 de julio

Esta es tu oportunidad para ver donde quieras los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la aplicación oficial para ver los cuartos de final en vivo y sin costo.

La app para ver EN VIVO y GRATIS los partidos del Mundial 2026 hoy jueves 09 de julio
|Eduardo Carmim/Eurasia Sport Images/Getty Image|Aksonov Getty Images vía Canva

Escrito por: Matías Mena

Aunque quisiéramos, no siempre tenemos la oportunidad de disfrutar cada segundo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ en el estadio o frente a nuestro televisor. Es por eso que si este jueves 9 de julio de 2026 no tienes oportunidad de ver el primer partido de cuartos de final en tu lugar favorito, no te preocupes, TV Azteca tiene la solución: puedes seguir toda la contienda mundialista desde tu celular o dispositivo digital portátil, totalmente GRATIS por la app de TV Azteca.

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¿Quién juega hoy en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Este jueves llega el primer enfrentamiento de cuartos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el cual será entre Francia y Marruecos. Dos equipos que han demostrado una enorme fuerza y habilidad en el campo. Además, dentro del equipo francés, veremos una vez más a Mbappé y a Dembélé, jugadores que se encuentran cerca de convertirse en los máximos goleadores de esta contienda. Es por eso que debes recordar que puedes seguir toda la contienda desde la app oficial de TV Azteca, la plataforma digital que te permite disfrutar de la programación en vivo, incluyendo los partidos transmitidos por Azteca 7. Toma en cuenta que la aplicación digital está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos Android como iPhone (iOS).

¿Cómo puedes descargar la app de TV Ateca para seguir toda la contienda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

No hay pierde, su instalación es sencilla y solo toma algunos segundos:

  • Para el primer paso es necesario acceder a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo (Play Store para Android) o (App Store en el caso de iOS).
  • Busca la app de "TV Azteca en Vivo" Da clic aquí.
  • Da "clic" en DESCARGAR y espera que termine la instalación
  • Una vez instalada, es necesario acceder a los permisos básicos que se solicitan y acceder para seleccionar el apartado de TV Azteca cuando esté un partido disponible.
  • Listo, ya tienes toda la potencia de la cobertura mundialista de TV Azteca en la palma de tu mano.

¿Qué es la app de TV Azteca?

TV Azteca cuenta con una app de descarga gratuita que te permite ver e interactuar con la programación de toda la cartelera de programas disponibles. Es importante tomar en cuenta que se requiere de conectividad a internet para disfrutar de la transmisión en vivo de la programación vigente y de toda la experiencia que ofrece.

¿A qué hora juegan Francia y Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El primer encuentro de cuartos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Francia vs. Marruecos, se llevará a cabo este jueves a las 2:00 PM. Y recuerda, es una cita que no te puedes perder.

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