Azteca 7 transmitirá GRATIS y EN VIVO el partido Francia vs. Marruecos, del Mundial 2026, así podrás verlo

La emoción futbolera continua y no para, especialmente porque la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra en cuartos de final. En esta ocasión la selección de Francia y Marruecos se enfrentarán en la cancha con la esperanza de avanzar a la gran semifinal. Es por eso que en esta ocasión te decimos cómo ver gratis y completamente en vivo este partido a través de Azteca 7.

Francia vs. Marruecos: Cómo ver GRATIS y EN VIVO el partido del Mundial 2026

Este próximo jueves 02 de julio podrás ver a través de la señal televisiva de Azteca 7; El Canal del Mundial, el partido entre Francia y Marruecos. A pesar de que el silbatazo sonará a las 14: 00 hrs, la transmisión dará inicio en punto de las 13: 40 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México, razón por la que te sugerimos sintonizarla a tiempo para no perderte ningún detalle de la previa deportiva. Ahora bien, si prefieres el streaming, podrás ver este encuentro de balompié a través del sitio web de Azteca 7; solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo. Lo mejor de todo es que podrás ver la transmisión desde la comodidad de tu hogar en el dispositivo que más lo prefieras como celular, tableta o PC.

Por otro lado, también puedes descargar algunas de nuestras aplicaciones móviles como TV Azteca En Vivo o TV Azteca Deportes, las cuáles son gratis y compatibles con cualquier dispositivo. Solo tendrás que buscarla en tu tienda de aplicaciones y descargarla. Sin duda alguna no te pueder la transmisión de este partido, el cual se llevará a cabo en la cancha del Estadio Boston Foxborough, ubicado en Foxborough, Massachusetts en Estados Unidos, uno de los tres países sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Francia vs. Marruecos: ¿Cómo llegan ambas selecciones al partido de cuartos de final del Mundial 2026?

La Selección Francesa, dirigida por Didier Deschamps, llega tras haberse colocado como líder del Grupo I y vencer a selecciones como Suecia y Uruguay, dejando el marcador en 3-0 y 1-0, respectivamente. El equipo donde debuta Kylian Mbappé buscará obtener su pase a semifinales luego de dejar todo en la cancha a través de tácticas y estrategias inteligentes. Por su parte, Los Leones del Atlas llegan a cuartos de final luego de haber obtenido una gran victoria frente a Canadá, dejando el marcador 3-0 en octavos de final, por lo que muchos aficionados prevén que la selección logre grandes resultados aunque será solo hasta el próximo 9 de julio que todo se defina.