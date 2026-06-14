Hora EXACTA del partido de Países Bajos vs. Japón, en la fase de grupos del Mundial 2026, para ver desde Estados Unidos

Continúa la emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y en esta ocasión toca disfrutar la actividad del Grupo F durante este domingo 14 de junio con uno de los partidos más atractivos de la primera jornada: Países Bajos vs. Japón. El encuentro se llevará a cabo en Texas, Estados Unidos, y comenzará en punto de las 2:00 PM, tiempo del centro de México. Lo mejor de todo es que, si no te lo quieres perder, lo podrás disfrutar en la transmisión de Azteca 7 y el sitio web oficial.

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¿A qué hora juega Países Bajos vs. Japón en Estados Unidos?

El partido se llevará a cabo a las 3:00 PM hora de Texas, es decir, que si eres de México, la transmisión del esperado juego entre Países Bajos vs. Japón la podrás disfrutar a las 2:00 PM hora del centro de México. Este encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo F, donde también compiten Suecia y Túnez.

¿Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Japón?

Es aquí donde se pone interesante, pues si tú eres fanático del futbol y no te quieres perder ninguna jugada de este partido, lo puedes disfrutar completamente GRATIS y EN VIVO a través de la pantalla de Azteca 7, también a través de la app de TV Azteca o mediante cualquier dispositivo en el sitio web oficial de Azteca 7. Al cual puedes ir de inmediato dando clic aquí.

¿Por qué este partido es uno de los más esperados del Grupo F?

Países Bajos llega como uno de los favoritos para muchos fanáticos del deporte, pues se espera que sea uno de los equipos que logre su ascenso a la final. Sin embargo, en los últimos años Japón ha logrado consolidarse como uno de los fuertes, incluso haber derrotado a equipos fuertes previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La selección del sol naciente es una de las más competitivas de Asia y buscará dar la sorpresa desde su primer partido.

¿Estás listo?