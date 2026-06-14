LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Hora EXACTA del partido de Países Bajos vs. Japón, en la fase de grupos del Mundial 2026, para ver desde Estados Unidos

El esperado duelo entre Países Bajos y Japón en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se juega este domingo 14 de junio. Esta es la hora exacta para verlo.

Hora EXACTA del partido de Países Bajos vs. Japón, en la fase de grupos del Mundial 2026
|Getty Images

Escrito por: Matías Mena

Continúa la emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y en esta ocasión toca disfrutar la actividad del Grupo F durante este domingo 14 de junio con uno de los partidos más atractivos de la primera jornada: Países Bajos vs. Japón. El encuentro se llevará a cabo en Texas, Estados Unidos, y comenzará en punto de las 2:00 PM, tiempo del centro de México. Lo mejor de todo es que, si no te lo quieres perder, lo podrás disfrutar en la transmisión de Azteca 7 y el sitio web oficial.

También te puede interesar: Los Simpson PREDICEN a los equipos que llegan a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Japón en Estados Unidos?

El partido se llevará a cabo a las 3:00 PM hora de Texas, es decir, que si eres de México, la transmisión del esperado juego entre Países Bajos vs. Japón la podrás disfrutar a las 2:00 PM hora del centro de México. Este encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo F, donde también compiten Suecia y Túnez.

¿Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Japón?

Es aquí donde se pone interesante, pues si tú eres fanático del futbol y no te quieres perder ninguna jugada de este partido, lo puedes disfrutar completamente GRATIS y EN VIVO a través de la pantalla de Azteca 7, también a través de la app de TV Azteca o mediante cualquier dispositivo en el sitio web oficial de Azteca 7. Al cual puedes ir de inmediato dando clic aquí.

¿Por qué este partido es uno de los más esperados del Grupo F?

Países Bajos llega como uno de los favoritos para muchos fanáticos del deporte, pues se espera que sea uno de los equipos que logre su ascenso a la final. Sin embargo, en los últimos años Japón ha logrado consolidarse como uno de los fuertes, incluso haber derrotado a equipos fuertes previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La selección del sol naciente es una de las más competitivas de Asia y buscará dar la sorpresa desde su primer partido.

¿Estás listo?

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo