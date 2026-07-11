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Noruega vs Inglaterra: Fecha, hora y canal para ver EN VIVO a Erling Haaland en los cuartos de final del Mundial 2026

Nórdicos y Británicos por la gloria: Así puedes seguir en vivo el partido de Noruega vs. Inglaterra de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

En dónde ver y a que hora es el partido de Noruega vs. Inglaterra del Mundial 2026

Esta sábado se estará jugando uno de los partidos más intensos de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues Noruega se enfrentará a Inglaterra en los Cuartos de Final de este torneo que ha eclipsado a todo el planeta, donde nada está escrito y cada escuadra lo dejará todo en la cancha.

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Por un lado tendremos a Erling Haaland, el futbolista noruego sensación y por otro a Jude Bellingham, el mediocampista que terminó con las ilusiones de México con su doblete el domingo pasado en el Estadio Ciudad de México, siendo dos de los equipos candidatos a levantar la Copa, por lo que nadie se querrá perder el encuentro.

¿En dónde ver en vivo el partido de Noruega vs. Inglaterra del Mundial 2026?

Como sabemos que este partido de fútbol seguramente quedará en la historia del deporte por lo que tenemos buenas noticias para ti, pues podrás seguirlo en vivo a través del Canal 7, donde nuestro equipo llevará hasta tu hogar cada detalle de este partido decisivo entre dos de las potencias de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Si no quieres perderte ningún detalle de este partido de fútbol, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Valdano, Don David Medrano, Warrior y Zague te estarán esperando con la mejor cobertura.

¿Cuál es el horario del partido de Noruega vs. Inglaterra del Mundial?

Puedes tener cada detalle hasta tu hogar sintonizando el Canal 7 en punto de las 2:40 de la tarde en el Canal 7, donde llegarán con la mejor cobertura de Azteca Deportes y todo el equipo.

“¿Y si sí?” Este fue el guiño de Haaland a México previo al partido vs. Inglaterra:

A horas de uno de los partidos más decisivos de la carrera de Erling Haaland, el goleador sensación del Mundial 2026, este tuvo un gran gesto con sus seguidores mexicanos al recordar uno de los emblemas más sonados del verano donde vimos que tiene muy presente el dicho “¿Y si sí?”, teniendo muy en alto la esperanza de vencer a la Selección de Inglaterra.

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