Fecha y hora EXACTA para ver el Noruega vs. Inglaterra, del Mundial 2026, totalmente EN VIVO por Azteca 7

Desde la eliminación de la Selección Mexicana muchos aficionados mexas decidieron trasladar su apoyo a Noruega, sobre todo después de la popularidad que de la nada ganó Erling Haaland, tanto por su actitud en la cancha como fuera de esta, y por supuesto por la habilidad casi monstruosa que tiene para meter gol tras gol. Y si no quieres perderte ni un minuto de un partido prometedor como el de Noruega vs. Inglaterra te contamos la fecha y hora exacta de inicio de la justa.

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¿Cuándo y a qué hora inicia el partido de Noruega vs. Inglaterra?

El enfrentamiento de Noruega vs. Inglaterra es este sábado 11 de julio, y el silbatazo inicial se dará en punto de las 2:45 p.m., este partido es definitorio dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues al tratarse de los cuartos de final el que no gane será eliminado y no podrá pasar a la semifinal de la justa en donde se disputarán los dos últimos lugares para llegar a la final.

¿Dónde ver en vivo y gratis el partido de Noruega vs. Inglaterra?

El Noruega vs. Inglaterra podrás verlo de forma gratuita y en vivo a través del canal de Azteca 7, pero si no tienes a la mano una televisión no te preocupes porque tenemos distintas opciones perfectas para ti:



Sitio web de Azteca 7 , puedes ver nuestro streaming de forma gratuita solo dando click aquí

, puedes ver nuestro streaming de forma gratuita solo dando click Sitio web Azteca Deportes, también puedes sintonizar su en vivo a través de su sitio web

App TV Azteca En Vivo, si aún no la tienes descargada puedes buscarla a través de la store de iOS y de Android.

La programación de Azteca 7 antes del partido de Noruega vs. Inglaterra

Previo al inicio del partido de Noruega vs. Inglaterra podrás disfrutar de una programación llena de magia, con las siguientes películas:

