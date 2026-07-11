LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

Fecha y hora EXACTA para ver el Noruega vs. Inglaterra, del Mundial 2026, totalmente EN VIVO por Azteca 7

El partido de cuartos de final de la la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Noruega vs. Inglaterra tiene a todos en vela, y si no quieres perderte ni un segundo del enfrentamiento te contamos la hora exacta y fecha de inicio del partido.

Noruega Mundial 2026 | Erling Haaland
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: Erling Haaland #9 of Norway celebrates after scoring his team’s first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images)|Al Bello/Getty Images

Desde la eliminación de la Selección Mexicana muchos aficionados mexas decidieron trasladar su apoyo a Noruega, sobre todo después de la popularidad que de la nada ganó Erling Haaland, tanto por su actitud en la cancha como fuera de esta, y por supuesto por la habilidad casi monstruosa que tiene para meter gol tras gol. Y si no quieres perderte ni un minuto de un partido prometedor como el de Noruega vs. Inglaterra te contamos la fecha y hora exacta de inicio de la justa.

Te puede interesar: La millonaria colección de bolsos que tiene Erling Haaland

¿Cuándo y a qué hora inicia el partido de Noruega vs. Inglaterra?

El enfrentamiento de Noruega vs. Inglaterra es este sábado 11 de julio, y el silbatazo inicial se dará en punto de las 2:45 p.m., este partido es definitorio dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues al tratarse de los cuartos de final el que no gane será eliminado y no podrá pasar a la semifinal de la justa en donde se disputarán los dos últimos lugares para llegar a la final.

¿Dónde ver en vivo y gratis el partido de Noruega vs. Inglaterra?

El Noruega vs. Inglaterra podrás verlo de forma gratuita y en vivo a través del canal de Azteca 7, pero si no tienes a la mano una televisión no te preocupes porque tenemos distintas opciones perfectas para ti:

  • Sitio web de Azteca 7, puedes ver nuestro streaming de forma gratuita solo dando click aquí.
  • Sitio web Azteca Deportes, también puedes sintonizar su en vivo a través de su sitio web.
  • App TV Azteca En Vivo, si aún no la tienes descargada puedes buscarla a través de la store de iOS y de Android.

La programación de Azteca 7 antes del partido de Noruega vs. Inglaterra

Previo al inicio del partido de Noruega vs. Inglaterra podrás disfrutar de una programación llena de magia, con las siguientes películas:

  • Harry Potter y la Piedra Filosofal - 5:30 a.m.
  • Harry Potter y la Cámara Secreta - 9:00 a.m.
  • Harry Potter y el Prisionero de Azkaban - 12:00 p.m.

Lo Más Recientes

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo