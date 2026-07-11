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"¿Y si sí?” El futbolista Erling Haaland se suma a la tendencia mexicana previo al partido de Noruega vs. Inglaterra del Mundial 2026

¡Haaland hermano, ya eres mexicano! El futbolista se suma a la tendencia de México e ilusiona a la afición previo al partido de Noruega vs. Inglaterra del Mundial 2026.

"¿Y si sí?” Haaland comenta posteo de mexicano previo al partido de Noruega vs. Inglaterra
|Mexsport / @argot_elviejonof

Escrito por: André Gutiérrez

Estamos por vivir uno de los partidos más esperados de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que en los Cuartos de Final se estará enfrentando la Selección de Noruega vs. Inglaterra, siendo que estos últimos terminaron con todas las ilusiones de México y su “¿Y si sí?

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Aunque ser eliminados fue una gran tristeza, una de las personalidades que ha llegado a mejorar los días en internet es el noruego Erling Haaland, quien además de darnos grandes momentos en redes, se ha sumado al “¿Y si sí?, ilusionando con una “venganza” por nuestro país.

Halland se suma al “¿Y si sí?” previo al partido de Noruega vs. Inglaterra en el Mundial 2026

Si algo caracteriza a los mexicanos es su actividad y creatividad en redes sociales y esta vez no fue la excepción, pues el usuario de Instagram @argot_elviejonof posteo un divertido reel donde bailaba la canción “Haaland Ha Ha Ha” pero versionada al regional mexicano que en realidad también pareciera una polka…

Si bien, el video causó revuelo en redes sociales, la cereza del pastel fue cuando el mismo Haaland comentó:

“Y si si? con un emoji de guiño y la bandera de México, despertando el furor de todo México pues es uno de los movimientos virales más destacados de los últimos años y que ciertamente unió a todo un país.

Aquí el reel con el comentario del noruego de 25 años:

En seguida su comentario tuvo todo tipo de reacciones positivas de sus fans mexicanos, pues en especial, durante esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ Haaland se ha consolidado como uno de los futbolistas mundiales más populares del mundo.

¿Cuándo juega Noruega vs. Inglaterra del Mundial 2026 y dónde ver el partido?

Será este sábado cuando Noruega se mida contra Inglaterra en los Cuartos de Final del Mundial 2026 en el Estadio Miami, partido que puedes seguir a través de la señal de Azteca Deportes en el Canal de Azteca 7, así como en nuestra página web oficial o la app gratuita de TV Azteca En Vivo.
¿Será que “El Androide” logre su cometido y avance a la gran semifinal? ¡Todo se decidirá en unas horas!

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